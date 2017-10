Publicidad

En el último operativo semanal, personal de la dirección de Fiscalización, levantó 26 actas por distintas infracciones al Reglamento de Alcoholes, tanto en tiendas de abarrotes, bardas y salones de fiestas.El viernes 20 de octubre, Fiscalización, levantó 11 actas de inspección, donde 10 de ellas fueron por no contar con su cédula municipal, de las cuales fueron tiendas de abarrotes, una estética, carnicería, un taller de hojalatería, además de un Extra el cual no contaba con la cédula, la licencia de alcoholes y dejaba consumir en el interior las bebidas embriagantes, sin tenerlo permitido.El sábado 21 de octubre, se levantaron 13 actas de inspección, estas fueron a 3 tiendas por falta de cédula, además de la tienda de abarrotes llamada 73, Tendajón Líndavista y Taquería Jovenazo por permitir tomar bebidas embriagantes al interior de los locales sin tener el permiso correspondiente, al igual 5 bardas y salones de fiestas les fue dada su multa por carecer del permiso para realizar su evento, mientras a 3 lugares más se les aplico sanción por tener abierto su local fuera del horario permitido.Para el domingo 22, se levantaron dos actas más, las cuales fueron a tiendas de abarrotes, debido a que estas no respetaron el reglamento al vender bebida alcohólicas fuera de su horario permitido.Además de las sanciones que se llevaron a cabo, Fiscalización, también dio información preventiva en todas los comercios para que los dueños entiendan que no pueden vender bebidas alcohólicas a menores de edad, así como respetar el horario de venta y tener sus documentación en regla.