El PGA Tour regresa a México

Publicidad

En el regreso del, los oficiales del torneo y OHL, anunciaron este jueves que estarán presentes el jugador rankeado en la posición No. 22, Patrick Reed y al dos veces ganador de Majors Zach Johnson.Cuatro de los top-25 jugadores del mundo están dentro del field de 132 jugadores, encabezados por el No. 7 del mundo Rickie Fowler. El campeón defensor del torneo,, es uno de los jugadores más populares en el PGA Tour en este momento, ya que recientemente ganó el CIMB Classic.Perez escaló a la posición No. 18 en el Ranking Mundial. Al final del 2016 estaba en la posición No. 118. Reed, se ha coronado campeón en cinco ocasiones en el Tour, ha sido miembro de tres equipos ganadores de Estados Unidos en el Ryder Cup y Presidents Cup y estará participando por primera vez en el OHL Classic at Mayakoba.Campeones pasados que estarán sumándose a Perez y Hoffman en el field son: Brian Gay (2008), Johnson Wagner (2011), John Huh (2012), Harris English (2013) y Graeme McDowell (2015). Adicional a Perez, el field está compuesto por varios jugadores que ganaron en la temporada 2016-2017 del PGA Tour incluyendo a Fowler quien ganó el Honda Classic.