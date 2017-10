La contingencia del Chavo

Publicidad

Una versión alternativa para una fase definitiva.el mismo que no pudo conseguir dos jornadas antes ante Pumas y Morelia.Sí, no lo dudo.Posiciones como la defensa central, la contención y ataque, son lugares con los que no cuenta con la calidad en sus remplazantes.peor aún, con muy pero muy poco Gallos lo dejó fuera de la competencia.Pero bueno, es lo que hay y para lo que alcanzó, así ha sido últimamente la Copa para el León.Lo que realmenteOsvaldo Rodríguez salió una vez más con molestias musculares. Burbano sigue entre algodones. Elías Hernández con reservas. Lo de Novaretti es muy delicado; primero dijeron que era fisura y semanas después que siempre no, que ahora es fractura.El asunto sanitario al interior del León es todo un tema caliente.Parece un tema muy delicado para ser tratado como algo que como ellos mismos dijeron alguna vez: es futbol y pasa en todos lados.Twitter: @pacovela