¿Podrán acabar obras de Hidalgo antes del Festival del Globo?

La Dirección de Obra Pública buscará que antes del Festival del Globo -que se celebrará del 17 al 20 de noviembre- se encuentre en buenas condiciones el bulevar Hidalgo.Por ahí circula gran cantidad de automovilistas para llegar al Parque Metropolitano, donde desde hace 16 años se lleva a cabo el festival.De causar conflicto el paso por esta vialidad se revisará el asunto con Tránsito Municipal, para ofrecer las mejores alternativas de circulación.El director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, dijo que hasta ahora se han dado a las constructoras prórrogas justificadas, pero un nuevo retraso derivaría en una sanción.“Estamos viendo las estrategias con el contratista para poder ver las posibilidades de que se termine (los paraderos) a finales de noviembre. Tenemos un compromiso con la Dirección de Movilidad de entregarlos a finales de noviembre. Yo no voy a quitar el dedo del renglón, vamos a luchar, vamos a defender esa postura”, indicó.Cortés Galván manifestó tener confianza en que el contratista cumpla con lo acordado y que no se retrase más la entrega de la obra“Cuando la fecha se acerque veremos si al contratista se le aplica sanción u otro tipo de situación que tenga que otorgarle”, subrayó.Aseguró que se han estado monitoreando las obras en ambos bulevares para conocer si los avances han sido significativos.“No se han pospuesto ninguna vez, las fechas se han prorrogado porque la ley así lo marca, ha sido justificado. Si llega a haber un incumplimiento por parte de la empresa aunque ya le haya otorgado las prórrogas que la ley marca, si ya no hay justificación le aplicaremos una sanción”, defendió.Recordó que se multó a un contratista con 196 mil pesos por no terminar un paradero a tiempo en el bulevar Alonso de Torres.Sin embargo el funcionario confió en que los paraderos del Sistema Integrado de Transporte que se construyen en Hidalgo y López Mateos se entregarán a finales de noviembre.