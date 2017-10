Rechaza sueldo líder del PVEM

Publicidad

Sergio Contreras Guerrero, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), renunciará al sueldo de 63 mil pesos por ocupar dicho puesto.El político informó ayer que está por notificar su decisión al Comité para que sea aprobada y para pedir únicamente se le otorguen los viáticos de reuniones y giras por la entidad.“Teniendo un sueldo como regidor lo más ético es no tener un sueldo como dirigente, siendo regidor no es necesario tener esas retribuciones; no lo he manifestado al Comité pero al interior del partido nunca he percibido un sueldo en todo los años que tengo como militante”, señaló.El pasado lunes 9 de octubre Contreras rindió protesta como secretario general del partido en Guanajuato, cargo por lo que según el tabulador en el portal del partido sería acreedor a 63 mil 344 pesos mensuales.Además de los más de 44 mil que percibe como regidor de León, también de forma mensual.“Estaríamos viendo que se pueda dar la partida por viáticos para gastos de reuniones y de gasolina. Ya llegará el tiempo de pedir licencia o de dedicarme sólo a la dirigencia”, adelantó.Cabe recordar que en junio del año pasado presionado por las críticas a su trabajo como dirigente estatal del PRI, Santiago García López tuvo que renunciar a su sueldo, pues también se desempeña como diputado local; en conjunto recibía una remuneración mensual de más de 200 mil pesos.En el caso de Contreras Guerrero el recurso por viáticos que sí recibirá será de siete mil pesos al mes para uso exclusivo de actividades relativas a su partido.Por último el Edil leonés adelantó que de necesitar solicitar licencia o separarse del cargo como regidor, entonces sí aceptará la remuneración como líder del Verde en la entidad.