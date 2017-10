Varios se quejan del Servicio de recolección

Publicidad

Ciudadanos han reportado a la empresa Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (GISA) porque se retrasa más de 10 horas en recoger la basura en varias colonias.Mediante el reglamento de Gestión Ambiental, el Municipio ha sancionado seis veces a la empresa con multas de cinco mil pesos y hay otras 20 en proceso.“Los incumplimientos van en el sentido no porque no pasen a recolectar los residuos, sino que se desfasan más de 10 horas, que en frecuencia diaria hace que una familia esté sacando los residuos y probablemente no se han llevado el residuo del día anterior”.“Eso nos ocasiona problemas, se excede en volumen la capacidad de los camiones y tenemos problemas en el relleno sanitario”, acusó ayer Roberto Centeno Valadez, director del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) del Municipio.El funcionario aclaró que el incumplimiento comenzó a raíz de la transición de recolectoras tras la reposición del fallo 2014 para brindar el servicio; situación que no ocurre con la empresa PASA, que maneja las zonas B y C del Municipio.Dijo que el título de concesión no les permite implemenatar acciones de sanciones económicas, sin embargo, se apegan al reglamento.Atribuye las fallas a falta de mantenimiento en las unidades de GISA y a la falta de personal.“Seguramente la rotación del personal les ha afectado para poder sacar las rutas completas”, dijo Centeno Valadez.“Se han levantado las infracciones correspondientes durante este mes y de continuar recibiendo los reportes el próximo mes seguiríamos emitiendo más sanciones”, advirtió.