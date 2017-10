Publicidad

Hoy en sesión de Ayuntamiento toman protesta a Cecilia Castellanos Pedraza como nueva titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP), luego del adiós a Nemesio Tamayo.La abogada leonesa tiene experiencia en la materia al haber sido encargada del área de Educación y Capacitación, y también directora jurídica del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado.Pero hace tres años está alejada de la función pública y la legislación en transparencia se transformó radicalmente. El Alcalde ocupa quién los ayude a ponerse al día. ¿Podrá?...Si no hay cambios de última hora, hoy en la sesión de Ayuntamiento se podría iniciar de manera formal el proceso de sanción que podría derivar en la inhabilitación de la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez. También alcanzaría a integrantes del anterior Cabildo y a otros ex funcionarios municipales. Lo anterior es en seguimiento a una recomendación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).El alcalde Héctor López Santillana lo turnará hoy a una Comisión (que se prevé sea a la de Gobierno) para que ahí se lleve el procedimiento de sanción que se aplicará a la ex Alcaldesa priísta por las irregularidades en que incurrió su administración en la licitación para el cambio de contratistas de recolección de la basura.La ASEG observó: deficiencias en las bases de la licitación, ausencia de criterios para evaluar las propuestas recibidas, aceptar las propuestas que al final quedaron ganadoras pese a no cumplir con todos los requerimientos y la ausencia de un cálculo de costo-beneficio de parte del Ayuntamiento.Trasciende también que la hoy legisladora federal tricolor requirió hace algunos días información a la Tesorería Municipal, que está en trámite de responderle, seguramente para fortalecer su defensa ante el proceso de desafuero que promueve la PGJE por un presunto delito de peculado por 1.5 millones de pesos.La solicitud de desafuero se espera que se radique hoy en la Sección Instructora de San Lázaro, que preside el priísta de Silao, Ricardo Ramírez Nieto. De inmediato se le da vista a la legisladora federal que tiene siete días naturales para contestar, y esperar al menos dos meses a que se retome el asunto. Otro caso es el de Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte, que tiene desde febrero y nada pasó.Ayer se llevó a cabo el primero de seis debates entre los tres candidatos a la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La leonesa Betty Manrique evitó el enfrentamiento rudo con el hoy jefe, el senador Carlos Puente, pero sí tiró dos que tres golpes con la intención de pintar su raya, sobre todo con la política de coalición permanente con el PRI que termina por desdibujar al partido.Cuando Carlos Puente señaló que “el Verde no era comparsa de nadie, ni apéndice de ningún partido político”, Betty le reviró que era evidente que “algo no hacemos bien, en algo nos estamos equivocando porque hoy la opinión pública no nos favorece en todos los casos; hay que revisar qué tenemos que cambiar, si estamos dándoles las oportunidades para que demuestren de qué está hecho el PVEM”.La participación más contundente de la Diputada local fue en el cierre cuando expresó: “Quiero ser la líder porque no quiero seguir escuchando que el Verde es un partido chico, satélite, accesorio, no más, juntos podemos hacer al PVEM grande, fuerte, pertinente, que México nos está reclamando”.El debate abrió con la pregunta de si ¿ir con candidato propio o coalición para la Presidencia? Betty opinó: “Las alianzas no deben ser la estrategia central sino accesorio a la primera, que es tener identidad”. Y abrió la puerta a alianzas “inteligentes” donde se reflejen las propuestas del partido.Carlos Puente también dijo que hoy la mejor opción es ir solos, y que si otros quieren alianzas con el PVEM tendrán que medir la competitividad de sus perfiles; mientras que el guerrerense Arturo Álvarez reprochó al dirigente la alianza en el Estado de México porque prácticamente borró al Partido Verde.La legisladora pidió confianza porque dijo que sus resultados la respaldan en 17 años de militancia. Presumió que empujó la primera Ley de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato, también la de Protección Animal y ahora se discute en el Congreso local la Ley de Eficiencia Energética.En el debate dijo que en su casa separan los residuos, aunque en su ciudad no existe un sistema organizado de reciclaje. La pregunta sería ¿por qué no se implementó en el trienio del PRI-Verde? Lo que sí hubo fue una nueva concesión del servicio de recolección de basura a 20 años misma que, por orden del Tribunal de Justicia Administrativa, el actual Ayuntamiento decidió meter reversa ante el alto costo.Luego del recorte de recursos federales para el programa “3 por 1 Migrantes” para Guanajuato, sin decir ni agua va, la Federación de Líderes Migrantes Guanajuatenses Radicados en el Exterior ya tiene lista una carta que entregarán al secretario de Desarrollo Social federal, Luis Enrique Miranda Nava.Los migrantes piden al Secretario fecha y hora para una reunión con líderes, presidentes y representantes de organizaciones, federaciones y clubes de guanajuatenses en el exterior. 