Corredor Industrial

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fabricantes, proveedores y concesionarios automotrices han solicitado oficialmente al presidente Donald Trump, que Estados Unidos se mantenga en el TLCAN.La asociación en donde están inmersas las firmas más importantes de la industria como son General Motors, Volkswagen, Toyota y Ford, han formado la coalición nombrada ‘Driving American Jobs’.Durante la cuarta ronda de negociaciones, el tema relacionado con el sector automotriz se tornó complicado, luego de que nuevamente se pusiera sobre la mesa la intención del Sr. Trump de cobrar aranceles a los automóviles que las firmas automotrices manufacturen en México con destino a territorio norteamericano, siendo en el caso de pickups hasta de un 35%.La comitiva en donde se incluye la presencia de la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos y la Asociación Internacional Estadounidense de Concesionarios de Automoviles, han compartido que poner fin al tratado no solamente pondría en riesgo los 1.2 billones de dólares de comercio anual que resulta del intercambio comercial entre los tres países, sino que además pegaría a los propios empleos del sector en Estados Unidos.Al comienzo de la segunda ronda, en este mismo espacio mencionamos que personas involucradas en la renegociación por parte de Guanajuato tenían información respecto a que las armadoras habían comenzado a hacer un bloque común que impediría a toda cosa la cancelación del TLCAN.La semana pasada, Guillermo Romero Pacheco, titular de SDES Guanajuato, compartió en entrevista que existía una comunicación y un acuerdo directos entre armadoras estadounidenses, japonesas y europeas sobre la postura a favor del Tratado.La coalición de automotrices, autopartistas y distribuidores invitan a los estadounidenses a enviar una misiva a sus representantes electos en Washington, con la finalidad de manifestarles que la desintegración de Estados Unidos del TLCAN sería contraproducente para la recuperación de la manufactura de su propio país.La misiva puede ser firmada y enviada a través del sitio de Internet de la coalición llamada Driving American Jobs (impulsando los empleos estadounidenses).La próxima edición de la Expo Agroalimentaria Guanajuato dejaría una derrama de 25 millones de dólares.Gustavo García Balderas, director del comité del evento, tiene en la lista de asistentes la participación de 50 países, trabajo que a partir del año 2000 comenzó a tomar fuerza con acciones en busca de internacionalizar la feria que tiene su historia a partir de 1996.La expo que se realizará del 14 al 17 de noviembre, presentará 150 conferencias con expertos en el campo y tecnologías procedentes de Holanda, Canadá, Estados Unidos, Francia y China.El evento agroalimentario que se expone en 75 mil metros cuadrados, es considerado el segundo más importante en el mundo con la participación de mil 300 expositores que esperan para esta edición la asistencia de 120 mil personas.Las 2 mil 400 habitaciones con la que cuenta la industria hotelera en Irapuato ya están aseguradas durante estas fechas.A partir de 2019, la planta de BMW de San Luis Potosí comenzará a producir su vehículo serie 3.Raymond Wittmann, vicepresidente del Proyecto de Instalación de BMW, estuvo presente en el panel ‘¿Cuáles son los escenarios para la industria automotriz y las implicaciones que tienen para México?’, dentro de la Cumbre de Negocios 2017, donde también hizo acto de presencia el empresario Carlos Slim y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez MárquezRegresando al tema de BMW, Wittmann compartió que llevan invertidos mil millones de dólares en la construcción de la próxima factoría en tierras potosinas.En el evento también se contó con la participación de Jun Umemura, vicepresidente del Grupo Toyota Motor North América Inc., ambos aprovecharon el espacio para hablar sobre el TLCAN, coincidiendo que deberá continuar por el beneficio de los tres países y sectores como el automotriz.Coca Cola FEMSA, el principal embotellador por volumen de ventas, reportó un crecimiento en su ingreso del 16.6%, mientras que los ingresos comparables aumentaron un 3.9% durante el tercer trimestre de este año.El reporte de la compañía detalla que su utilidad de operación bajó 2.8%, mientras que en términos comparables creció 3.3%. El flujo operativo creció 13.7%, como métrica comparable creció 5.2% mientras que en la utilidad mayoritaria creció 39.2% en el tercer trimestre de 2017.Coca Cola FEMSA produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 154 marcas a más de 375 millones de consumidores cada día.Con más de 100 mil empleados, de acuerdo a datos de la propia Coca Cola, comercializan y venden aproximadamente 4 mil millones de cajas unidad a través de 2.8 millones de puntos de venta anuales, operando 66 plantas de manufactura y 328 centros de distribución.