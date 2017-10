Ligan nueve muertes con dengue

Publicidad



“Tiene que tratarse con el rigor de una estrategia de control intensiva (...) ya son suficientes casos como para saber que hay un problema ahí y que hay que controlarlo. En Veracruz hay casi siete veces menos casos que en Guanajuato y si el segundo estado más afectado este año (NL) tiene casi cuatro veces menos, pues Guanajuato sí tiene un problema serio”, consideró el también investigador del Instituto Nacional de Salud Pública.

, con, de acuerdo con el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica, de la Secretaría de Salud Federal.Sin embargo, el titular de Salud estatal,, confirmó ayer en entrevista con Televisa que haya causa de la enfermedad en Guanajuato; mientras que las autoridades federales informaron que haypor dengue en todo el País.Aunque a nivel nacional los casos confirmados de denguerespecto al año anterior, enHasta, la cifra más alta en el País, que en total reporta 9 mil 251 casos confirmados; aunque de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE)La entidad registra casi 50% de casos más que Nuevo León, segundo estado con más contagios confirmados, con mil 214 y que el año pasado reportó, en el mismo lapso, 669 contagios.Guanajuato enfrentaque no debe minimizarse porque cumple las características de una epidemia, señala, ex coordinador del Plan de Prevención y Control Integrado de Dengue en Mesoamérica.explicó que los parámetros que permitenson quey que, aunque la estadística reporta 2 mil 378 casos confirmados de dengue, existen más debido a que esa cifra sólo corresponde a los que pasaron por una prueba de tamizaje.El experto estimó que la propagación del dengue en esa entidad pudo deberse a razones como el registro de lluvias que hayan dejado encharcamientos, los cuales sirven de criaderos del mosquito transmisor, o bien, a la movilidad de la población por tratarse de un punto de atracción de empleo.No obstante, consideró que. Para actuar ante la epidemia, recordó, ya existe un protocolo bien establecido que debe ser implementando.Ante la situación, Reforma solicitó una entrevista con la Secretaría de Salud estatal, que informó que, Comisionado Nacional de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, señaló que el cambio climático, la globalización y el comercio mundial, han influido para que el mosquito del dengue se haya propagado en entidades en donde antes no registraban presencia importante, como en Guanajuato.