La mayoría de los hablantes de la lengua maya son adultos mayores y las nuevas generaciones no están aprendiendo la lengua nativa, por lo que en unos 30 años podría desaparecer, alerta la experta Graciela Beatriz Quinteros Sciurano.La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinadora académica de la comisión para la creación de programas de estudio de lengua indígena de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sostuvo que esa situación es grave porque pareciera que los jóvenes indígenas lo que menos les preocupa es saber su lengua materna.Según la académica, la lengua maya "ya está en proceso de extinción" pese a que es la lengua indígena que más se ha hablado en México. Como referencia del problema informó que en los últimos 4 años pasó de tener 900 mil hablantes a 700 mil."Y va disminuyendo porque la mayoría de los mayahablantes son mayores de 50 años y solamente el 2% de los jóvenes mayas transmiten la lengua a sus hijos y nuevas generaciones", acotó. De continuar esa dinámica, sostuvo, en 30 años más el 70% de los que la hablan la lengua nativa ya estarán falleciendo.Al terminar esas generaciones no habrán nuevos grupos que sepan y les guste hablar la lengua maya. Quinteros Sciurano agregó que la migración es una de las principales causas de extinción del idioma. Precisó que la mayoría de los jóvenes indígenas se van a trabajar a la Riviera Maya o al extranjero donde ya no es sólo la hegemonía del español, sino se privilegia el inglés, y es más fuerte que su propia lengua materna.Sin embargo, el principal problema está relacionado con la institución responsable de la preservación de la lengua maya, la escuela. Es el sistema de Educación Indígena la que no cumple a cabalidad con la Ley General de los Derechos Lingüísticos y Culturales y con los acuerdos de la Convención sobre los Derechos del Niño, dijo.Agregó que los maestros de educación indígena son contratados sin que hablen la lengua maya, entonces entran a escuelas sin hablar ese idioma con niños que solamente saben del maya y acaban castellanizándolos. Por tanto, que no se está cumpliendo el derecho lingüístico y cultural de los niños.En Yucatán hay más de 500 escuelas bilingües de nivel preescolar y primaria, y 108 de educación inicial, que atienden a aproximadamente a 14 mil alumnos. En Mérida existen 2 escuelas primarias y 2 preescolares bilingües, es decir que imparten estudios en español y maya.