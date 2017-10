Detenidos Fiscal de la PGR y ex policía que roban casas

Publicidad

"Cuando arribaron los elementos de seguridad al lugar, los probables responsables dispararon en contra de los policías, por lo que repelieron la agresión". afirmó.





"Como resultado del enfrentamiento lograron la detención de los dos sujetos y la liberación de cinco personas que estaban amagadas al interior del lugar", expuso el Ayuntamiento de Ecatepec.

Un Fiscal en activo de la(PGR) y un ex policía de una corporación federal, fueron detenidos por el delito de robo con violencia a casa habitación en el Municipio de Ecatepec.De acuerdo con lael hecho se registró en la Colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, donde los dos hombres armados entraron por la fuerza para someter a los integrantes de una familia.Los amagaron y causaron heridas para posteriormente robar dinero en efectivo.Uno de los detenidos se identificó como, Fiscal en activo de la PGR, el otro como supuesto ex elemento de una corporación federal, aunque no especificó de qué dependencia, agregó la Alcaldía.Laseñaló que está en integración la carpeta de investigación correspondiente, por la probable participación de ambas personas en el delito.