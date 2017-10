Escapan pipas del crimen, las ‘taponea’ Pemex

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

que adquieren(TAR) de Pemex, denunciaron que trabajadores sindicalizados de la petroleraTras la aprobación de la reforma energética, las gasolineras ya no están obligadas a contratarle a Pemex sus pipas para garantizar su abastecimiento; puedencon el fin de generar ahorros en los costos de traslado., presidenta de Gasolineros Unidos de los estados de Puebla y Tlaxcala, señaló que personal de la TAR de Puebla envía a los transportistas privados a cargar combustibles a otras instalaciones, como Veracruz. En, por ejemplo, estimó que las pipas de empresariosesperando que se les cargue combustible, debido a que el volumen disponible se agota antes de que Pemex cubra la demanda total.Algunos gasolineros poblanos han tenido que, lo que se suma a losque enfrentan en el camino, principalmente en la zona conocida como el Triángulo Rojo.un empresario detalló queen el trayecto de Puebla a Veracruz.Lasuma yaque reclaman la dificultad para acceder con sus autotanques en ciertas TAR de Pemex;se resolvieron a favor de los empresarios, pero los problemas persisten.Varios empresarios, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias por parte de los trabajadores de Pemex, confirmaron que las pipas privadaspara cargar combustible y regularmente no lo hacen en la TAR de su zona, sino que, incluso muy alejados de la región donde operan.Además, señalaron que son comunes los cierres de las TAR a las pipas privadas, como ocurrió hace algunos meses en la de Pachuca.En un recorrido realizado por, personal de la terminal de Pemex en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, confirmó que ahíque son enviadas de otros estados para cargar diésel.Un conductor de Pemex, que no dio su nombre, comentó que en la segunda semana de octubre estaban, donde éstasantes de ser cargadas en dicha terminal, que abastece casi 100 gasolineras del Valle de México con pipas de Pemex.