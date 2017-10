Publicidad



"Las primeras indagatorias arrojan que la niña se encontraba a cargo del padrastro, la madre refiere que ella salió un momento de su casa a la tienda o el súper, ellos argumentan que la niña estaba dormida y se cayó de la cama y por eso presenta los golpes. Sin embargo, lo que realmente ocurrió le compete indagarlo al Ministerio Público (MP) a fin de fincar responsabilidades, si procede", refirió.



"Está policontundida, son lesiones que nos llaman mucho la atención, nos refieren que hay una columna de cemento contra la que la niña se estrella y por eso tiene los golpes en el pecho y en la cara, pero eso sólo se podrá determinar mediante inspección en el lugar", comentó Irma Mayela.

, unaestá grave de salud. Llegó a la clínica 01 del Seguro Social en una ambulancia de la Cruz Roja, conectada a un tanque de oxígeno; los médicos que la valoraron la pasaron directo a quirófano porquedebido a que fuequienpor la policía, negó haber agredido a su hijastra y aseguró a las autoridades que los golpes, moretones y demás lesiones se las hizo sola.Por el neumotórax (colapso pulmonar) a la pequeñita se leEste caso, que ha causado indignación, ocurrió el miércoles por la tarde en la colonia Nuevo Teresitas, al sur de Saltillo.La subprocuradora para los Niños, Niñas y la Familia en la Región Sureste, Irma Mayela Reyes Gómez, informó que recibieron reportes de la Unidad Especializada de la Policía en la Atención de la Violencia Familiar (UNEPAVIF) que conoció primero del hecho y de la clínica 01 del IMSS.Del Seguro Social les notificaron del ingreso de una infante de aproximadamente dos años policontundida, con traumatismo craneoencefálico y personal de la PRONNIF acudió de inmediato a la institución médica para verificar lo que había pasado.Irma Mayela Reyes dijo que en la PRONNIF verificarán las condiciones del entorno familiar, para lo cual esperarán a hablar con la niña, a fin de descartar una vulneración de derechos o una responsabilidad por parte de los padres.Aclaró también que no se puede afirmar que la infante fue atacada sexualmente, porque aún no se tiene el diagnóstico del médico legista, a quien corresponde hacer los exámenes.Sobre este aspecto, fuentes cercanas a la indagatoria en la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvieron que no fue violada.También se conoció que la pequeña tiene una lesión en un ojo, que data de unas dos semanas atrás porque se puso o le pusieron pegamento.Por el momento, la policía arrestó al padrastro por resistencia a la autoridad, pero no refirió si se encontraba alcoholizado o drogado.Rosa María de 23 años de edad, madre de Kelly, dijo a la policía que el miércoles por la tarde salió a la tienda a comprar algunas cosas para preparar la comida y su hija se quedó dormida al cuidado de su pareja, con quien vive desde hace aproximadamente un año.Cuando regresó a su casa se dio cuenta que la niña estaba golpeada y José Antonio le dijo "que se cayó de la cama". Ella de inmediato pidió el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja, que la trasladó a la clínica 01 del IMSS donde los médicos luchan por salvarle la vida.La funcionaria pidió a las madres de los menores ser cuidadosas sobre quién convive con sus hijos cuando eligen una nueva pareja.