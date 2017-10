Margarita Zavala se queja de app inservible , pero no estaba conectada a Internet

Publicidad

Aquí tratando de mandar firmas de ciudadanos que quieren un México mejor, pero la app del @INEMexico no me lo permite. pic.twitter.com/qqAUEZWOC7 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 18 de octubre de 2017

Estoy en la Plaza de la Liberación en Guadalajara. ¡Ven! En esta lucha, cada firma es vital; la tuya también. pic.twitter.com/TWDIpbiqsp — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 18 de octubre de 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala, denunció a través de sus redes sociales que la aplicación que le proporcionó el Instituto Nacional Electoral (INE), para recolectar firmas no funciona, sin embargo, la captura daba a entender que el problema se debía a que no estaba conectada a Internet.“Aquí tratando de mandar firmas de ciudadanos que quieren in México mejor, pero la app del @INEMexico no me lo permite”, publicó Zavala en Twitter.Además, la aspirante a candidata y ex primera dama invitó a sus seguidores a sumarse a su causa y formar parte de su equipo para recolectar todas las firmas posibles que la ayuden a conseguir la candidatura.