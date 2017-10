La actrizjunto a él y de decirle un chiste obsceno.

Heather Lind

Publicidad



“A sus 93 años, el presidente Bush ha estado confinado a una silla de ruedas unos cinco años, por lo que su brazo queda debajo de la cintura de la gente con la que se toma fotografías”, se afirma en un comunicado. “Con el fin de que las personas se sientan relajadas, el presidente suele decirles la misma broma, y a veces ha dado palmadas en los traseros de las mujeres en una manera que él trataba fuera afable”.



“Algunas lo han visto como algo inocente; otras claramente lo consideran inapropiado. A cualquiera que haya ofendido, el presidente Bush ofrece disculpas de la manera más sincera”, añade el texto.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La oficina del ex mandatario ofreció disculpas y una explicación el miércoles.La revista People reportó que Lind afirmó en una publicación en Instagram -la cual ya fue borrada- queLind aparece junto a Bush, que está sentado en una silla de ruedas, en una fotografía durante una presentación de la serie en Houston en 2014.horas antes a The Associated Press en un comunicado