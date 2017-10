Colt, es la mascota de Janaye, quien padece una enfermedad cerebral grave, la cual la hace convusionar y caer al piso, generándole heridas y cicatrices que la han llevado al hospital en sus ataques.



A pesar de esto, Colt siempre ha estado con ella en esos terribles momentos, y no sólo para acompañarla, sino para ayudarla también, y es que el can puede verse ayudándole a su dueña cuando sufre una crisis, nada más y nada menos, ¡que poniéndose de almohada!, para que Janaye no reciba más impactos de los que ya tiene cuando cae al piso y desmaya entre convulsiones. Cuando el perro siente que empezará un nuevo ataque corre al lado de su dueña y advierte a su dueña que esto está a punto de pasar con su pata sobre ella.



No sólo eso, Colt también ayuda a buscar las medicinas correctas a su dueña cuando ésta se encuentra incapacitada. Además Colt le ayuda a sus compras y quehaceres diarios.





El tuit más impresionante que verás hoy, mañana y pasado.



Créditos: Newsner. pic.twitter.com/CipvOmazlJ

— Porqués Naturaleza (@PorquesNatura) 26 de octubre de 2017

"Estoy tan agradecida de tenerlo. Todo el entrenamiento y rehab es más fácil con él a mi lado. ¡Gracias, Colt!". Dice la dueña.