Publicidad

, la segunda que denuncia algo parecido esta semana.en el Ogunquit Playhouse en Maine.

Jordana Grolnick

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ella dijo al sitio de noticias Deadspin queElla dijo que su esposaGrolnick no pudo ser ubicada de manera inmediata por The Associated Press.La oficina del expresidente dijo que él a menudo dice el mismo chiste "y a veces él ha dado una palmadita a mujeres en el tarsero, en tono jocoso". El comunicado dice que él se disculpa "con todas las personas que ha ofendido".