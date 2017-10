'Atropella' a árbol y se da a la fuga

Publicidad

El conductor de un vehículo chocó contra un árbol en el bulevar Juventino Rosas, en San Francisco del Rincón, y huyó del lugar.Cerca de las 8:30 de la noche del martes se recibieron varios reportes a la cabina central, en los que señalaban que había un accidente de tránsito.Los testigos señalaron que el percance se registró sobre el bulevar Juventino Rosas, frente a las instalaciones de la Feria.Al lugar arribaron cuerpos de rescate de Protección Civil, pero ya no encontraron ni el vehículo ni al conductor.Sin embargo, al revisar observaron la parte de un árbol sobre el arroyo vehícular, por lo que presumen que el conductor de un vehículo se impactó contra el arbusto.Los rescatistas se encargaron de retirarlas del sitio, para que no se generara algún percance a los conductores que circulan por el lugar.Luego de que se retiró la rama, la unidad de PC se fue del lugar, al no identificar a los presuntos involucrados del accidente.