Critican falta de castigo

El hecho de que Comunicación Social cumplió con un procedimiento en la investigación por el gasto de la fiesta del 15 de septiembre, no implica que no hubo un despilfarro.Ese abuso, señaló el regidor priísta Jorge Montes González, la sociedad que es el juez de los funcionarios, ya lo criticó.Esto se da luego de que la Contraloría municipal no halló irregularidades ni sancionó al director de Comunicación, Luciano Frías, por el gasto de 940 mil pesos en la celebración.“No basta en el orden de Gobierno con entregar documentos, sino con la realidad, y vemos claramente un abuso de parte de, en este evento de las fiestas patrias, cuando hubo gastos exagerados y hubo un mal manejo de los recursos públicos.“Yo creo que la ciudadanía es la principal juez y evaluadora de nuestro actuar en la función de Gobierno, y la gente ha emitido un juicio”, dijo el priísta.El Regidor criticó que la autoridad envía un mensaje de impunidad a los funcionarios.“Yo creo que están en lo correcto. Yo creo que fue un despilfarro. Yo creo que fue un abuso.“El mensaje no es muy bueno, es: cumple con el procedimiento y a partir de ahí no habrá sanción, para Acción Nacional debe de quedar el mensaje que no están gastando eficientemente los recursos”, dijo Jorge Montes.