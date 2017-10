Detectan baches en obra nueva

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras un recorrido de la Comisión de Obras Públicas de Celaya, se detectaron irregularidades y desperfectos en los trabajos del eje Norponiente, de Juan José Torres Landa a avenida Tecnológico.Así lo informó la regidora panista, Adriana Audelo Arana, presidenta de la Comisión, quien aseguró que habrá sanciones para las empresas constructoras que realizan la obra.“Fui a dar un recorrido y pues sí detecté tramos irregulares, incluso cuando hay unión, término o inicio de intervención, hay como unos pequeños bachecitos.“Obviamente falta la pintura, algunas cuestiones de limpieza, y eso es lo que detecté, obviamente no había gente trabajando”, comentó.Agregó que de acuerdo a la información que tiene, en una semana más estarían terminados los trabajos en la zona.Señaló que la constructora será sancionada pues la obra debió de terminarse hace un mes.“Me comenta que efectivamente por la cuestión de que es una zona con alto flujo vehicular, y obviamente una zona de alto riesgo de accidentes, por esta situación se determinó que en esta intervención se diera el flujo vehicular y concluir de manera parcial, entonces, en sí no está concluida la obra.“Sí habrá sanción porque la fecha de terminación según contratos me comentan que fue el 30 de septiembre”, finalizó la regidora Adriana Audelo.