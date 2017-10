Niega Alcalde haya perdido demanda millonaria

Publicidad

El alcalde, Carlos Guzmán, informó que el municipio no ha perdido ninguna demanda millonaria por una negligencia en los separos de Uriangato, esto después de que la información circulara en algunos medios y redes sociales.“(...) la información en la que se manejó que la administración había perdido más de 6 millones de pesos es falsa, porque si se ha perdido algo, que nos muestren las pruebas”, dijo el edil Carlos Guzmán.Al cuestionar al alcalde por la demanda que fue interpuesta hace más de un año por familiares de Miguel Ángel Cuevas en contra del municipio, dijo que tenía conocimiento de los hechos.“El proceso si existe, pero todo va a tener que ser abordado por la vía legal, yo no soy abogado y no puedo decir cómo va a ser, porque yo no voy a ser el que va a encabezar la demanda, los que se encargarán de ese asunto van a ser los del departamento jurídico del municipio”, dijo el edil.Agregó que desconocía si el joven había muerto en las instalaciones de Seguridad Pública, pero indicó que eso lo tendrán que decidir los tribunales, junto con las causas, los motivos y todas las pruebas que sean presentadas para corroborar cómo sucedieron los hechos.“El municipio no ha perdido ninguna demanda de más de 6 millones como hasta el momento se ha dicho, nosotros no vamos a caer en juegos perversos, ni de intereses, y la gente puede decir lo que quiera, porque si no hay pruebas, quiere decir que no es verdad o no existe”, externó.