Para muchos que no son amantes de los perros, los ladridos pueden ser un conflicto con soluciones no muy claras, pero en China alguien decidió tomar medidas bastantes polémicas.Es un terrible drama y se les llama los perros enmudecidos, una decisión radical, horrible y dramática.De acuerdo con "Super Curioso", en septiembre de este año, el Chengdu Business Daily dio a conocer la costumbre que se está expandiendo en las ciudades chinas.La mayoría de los “médicos” que hacen esto en realidad no son veterinarios, algunos falsifican su licencia y llevan a cabo los procedimientos en plena calle; a la vista de todos, anestesian al animal, y sin más le cortan las cuerdas. Se sabe que en una ciudad china un hombre fue denunciado por hacer esto en frente de muchos ciudadanos, en una hora hizo 10 operaciones. Sin cuidados, cobraba 13 euros y no esterilizaba los instrumentos.Por supuesto, las asociaciones de veterinarios han alertado por ese procedimiento, invasivo y con muchos riesgos y complicaciones, es un procedimiento innecesario y cruel.Desgraciadamente, China no es el único sitio donde se realizan estas operaciones, en Oregon, Estados Unidos, un juez ORDENÓ que un perro fuera enmudecido.Con información de El Debate