Corona corrige a Jémez

Para @jesuscorona01 la grandeza de @Cruz_Azul_FC, no está en duda:



"Estamos pasando por una época de sequía, nosotros somos responsables". pic.twitter.com/KlewOdCH98 — PressPort (@PressPortmx) October 27, 2017

"Mientras dependamos de nosotros se pueden conseguir las cosas", Corona sobre la clasificación a la liguilla



Vía @almaraz_ivonne pic.twitter.com/DyYkhuT3ce — Esto en Línea (@estoenlinea) October 27, 2017

Sigue la controversia que generó Paco Jémez por su declaraciones sobre si Cruz Azul es grande o no.Jesús Corona no está muy de acuerdo con las palabras de su técnico ya que considera al club como uno de los más grandes, a pesar de no obtener un título en los últimos 20 años."La grandeza del equipo se mantiene, de eso no hay duda, lo que ha conseguido Cruz Azul es único. Estamos pasando por una época de sequía, nosotros somos responsables".Corona aceptó que el entrenador español es una persona que pide el máximo rendimiento, pero a veces cae en desesperación por no conseguir los resultados que desea.