Los peores récords de la Fórmula Uno

Todo piloto de Fórmula Uno siempre tiene entre sus sueños conseguir los mejores récords como el de la mayor cantidad de victorias en una temporada o las mayores pole positions consecutivas, sin embargo, existen registros que seguramente no querrán romper, como los que presentamos a continuación.Chris Amon: la mayoría de las vueltas a la cabeza sin ganarChris Amon, piloto de F1 que corrió en la décadas de 1960 y 1970, con equipos como Ferrari y Matra-Simcaen; lideró 183 vueltas en su carrera, pero desafortunadamente nunca ganó en una sola, por lo que posee la lamentable reputación de ser el mejor piloto de F1 que nunca gana una carrera.Teo Fabi: La mayoría de Pole Positions sin liderarTeo Fabi, ex piloto italiano que participó en 71 Grandes premios de Fórmula 1, no logró liderar oficialmente una sola vuelta en las tres ocasiones en las que logró la Pole Positions.A pesar de esa marca negativa, consiguió dos podios y sumó un total de 23 puntos en los campeonatos a lo largo de su carrera al volante.Narain Karthikeyan: La peor posición de finalizaciónEn la historia de la F1 sólo ha habido siete ocasiones en donde todos los autos han terminado la carrera. Una de esas carreras fue en el Gran Premio de Europa de 2011, en el circuito deValencia, el cual tuvo la mayor cantidad de autos, lo que significa que el piloto que terminó último tiene el récord de la posición más baja de la historia en una carrera de F1.Ese piloto fue Narain Karthikeyan, quien fuera el primer piloto de Fórmula 1 de origen indio; en aquella carrera, formaba parte de la escudería española Hispania Racing y llegó a la meta en el lugar 24, a tres vueltas del ganador Sebastian Vettel.Andrea de Cesaris: La mayoría de los no acabados consecutivosAndrea de Cesaris, píloto de la máxima categoría entre 1980 y 1994 para escuderías como McLaren y Sauber, tiene el récord de poseer la mayor cantidad de registros no deseados: la mayoría de los inicios sin victoria (208), la mayoría de abandonos profesionales (148), la mayoría de abandonos consecutivos en una temporada (12 en 1987) y la mayoría de abandonos en una temporada (14 en 1987).Es su récord de la mayoría de los no acabados consecutivos que tal vez destaque más. Esa negativa racha la cortó justamente en el Gran Premio de México en 1986, cuando registró un octavo lugar.Jarno Trulli: La mayoría de retiradas en la primera vueltaJarno Trulli, quien tuvo un glorioso paso por Renault, además de haber formado parte de Toyota Racing y Lotus, tiene el récord de haberse retirado de la carrera 14 veces en la primera vuelta, 12 de los cuales se debieron a colisiones y alborotos. Sin embargo, esto sucedió en sus inicios en la F1, cuando formaba parte del equipo Jordan Grand Prix.Luca Badoer: La mayoría de las carreras sin anotar un puntoLuca Badoer, piloto italiano de Fórmula Uno entre 1993 y 2009, jamás consiguió puntuar a pesar de haber corrido una gran cantidad de carreras. En el Gran Premio de Europa de 1999, estuvo a nada de lograr los primeros puntos de su carrera en la pista de Nürburgring, pero lamentablemente cuando estaba en cuarto lugar su auto se rompió y no pudo terminar la competencia, en ese entonces formaba parte de la escudería Minardi.A pesar de haber sumado puntos en su carrera, es considerado como uno de los mejores pilotos de prueba en la escudería Ferrari, en la que en 2009, después del accidente de Felipe Massa, tuvo la oportunidad de finalmente conseguir un puntaje en el tablero, pero lamentablemente no logró buenos resultados y fue reemplazado.Ernst Loof: Distancia más corta cubiertaEl piloto alemán Ernst Loof cubrió la menor distancia en un Gran Premio, luego de que en el GP de Alemania de 1953, la carrera de F1 de Loof duró sólo dos metros, ya que la bomba de combustible de su Veritas se averió casi tan pronto como cayó la bandera.Stirling Moss: La mayoría de victorias sin un campeonatoStirling Moss, de origen británico, fue uno de los mejores pilotos de su época al ganar todo tipo de carreras en todo tipo de coches diferentes. Ganó 16 Grandes Premios de F1, fue subcampeón en el campeonato cuatro veces, y algunas de sus actuaciones en la máxima categoría figuran entre las de todos los tiempos, sin embargo, nunca logró ganar un título.Esto debido a que siempre era superado por el legendario Juan Manuel Fangio, quien ganaba todo, y una vez que se retiró, Moss había desarrollado una tendencia a conducir autos británicos para equipos privados, lo que limitaba sus posibilidades de convertirse en campeón.Tuvo la oportunidad de hacerlo en 1958, pero su increíble deportividad llevó a su compatriota Mike Hawthorn a ganar el título. Luego, en 1962, mientras estaba en su mejor momento como piloto, su carrera se vio truncada tras un desagradable accidente en Goodwood.Claudio Langes: La mayoría de entradas sin comenzarDesafortunadamente para Claudio Langes, en su única temporada de F1 para Eurobrun en 1990, no pudo precalificar para cada una de sus 14 participaciones. El auto no era muy bueno, pero su compañero de equipo, Roberto Moreno, al menos superó cinco veces la precategoría e incluso participó en la carrera en dos ocasiones.A dos carreras del final de la temporada Eurobrun se retiró del campeonato. Langes también desapareció del deporte, llevándose consigo el registro nada envidiable de 14 entradas paraGrand Prix y ninguna salida.Sebastian Vettel: La penalización más rápidaDurante el primer fin de semana de Grand Prix en Turquía en 2006, Sebastian Vettel condujo para BMW-Sauber en la práctica de viernes. Apenas seis segundos después de salir del garaje por primera vez, fue penalizado por exceso de velocidad en los pitlane. Sin embargo lo compensó en FP2 al terminar la sesión más rápido de todos.Ahora, el piloto alemán es reconocido por haber roto muchos más récords positivos, además de haber sido cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1.