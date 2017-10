Modelo de Playboy te enseña a ser sexy y elegante

"Hay que saber llevar la belleza", confiesa la súper modelo colombiana Elizabeth Loaiza.



Para la colombiana, que es la portada de octubre de Playboy México, las puertas se le ha abierto en su carrera por saber equilibrar su lado hermoso y sexy con su personalidad siempre aventurera.



"Creo que todo debe de ser un conjunto, la belleza debe de ir en conjunto con tu manera de ser", comentó la Miss Mundo Colombia (2006), quien es piloto de helicóptero y buzo profesional.

"Pero también a veces es complicada porque te encuentras de todo en la vida, también hay la persona que le caíste mal porque eres bonita, la belleza es una arma de doble filo, hay que saberla llevar".



Orgullosa de sus ojos claros y expresivos, Elizabeth habló en una entrevista Facebook Live (disponible en las redes sociales de El Gráfico de EL UNIVERSAL) sobre su labor altruista mediante su la fundación que lleva su nombre; de su química desde niña con las cámaras; de su gusto por los hombres.



"Todo entra por los ojos, o me gusta o no me gusta, ya después entre a jugar su personalidad, su sentido del humor, los sentimientos, que me sea familiar, respetuoso, que abra la puerta, las cosas básicas que se han perdido mucho".

Los espero este viernes 27 de octubre a las 2:00 pm en el Pabellón de Azcapotzalco... Besoooos ❣️ Una publicación compartida de Elizabeth Loaiza Junca (@elizabethloaiza) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 2:40 PDT



