Afectan caminos a cosechas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La condición de los caminos saca cosecha dificulta el trabajo de los agricultores de locales, pues al estar en mal estado es difícil sacar las cosechas e incluso incrementan los costos de transporte, señaló Guadalupe Zamora, dirigente de la asociación Desarrollo del Medio Rural de Irapuato.Refirió que las empresas de transporte, al ver en mal estado los caminos aumentan su costo de traslado, pues los camiones pudieran dañarse al circular por dichos espacios, con cargas pesadas.“Eso incrementa los costos de comercialización y de producción, nos cobran más al momento de que sacan el grano, porque el camino está en pésimas condiciones”, dijo.El agricultor irapuatense comentó que ha buscado el apoyo del Gobierno Municipal para que dé arreglo a alrededor de 70 caminos, sin embargo, le han dicho que sólo cuentan con una moto conformadora, la cual no está en óptimas condiciones y no es de mucha ayuda.Señaló que las autoridades locales deberían invertir más recursos en apoyo del campo, que es uno de los principales sectores productivos y que, además, es de gran importancia para la sociedad, pues muchos de los alimentos que se consumen en la ciudad surgen del campo.“Si no tienen la capacidad entonces que contraten otras gentes, como si tienen para arreglar bulevares y obras de relumbrón, los que producimos es para que la gente coma, a esta administración municipal no le interesa el sector rural”, enfatizó.Asimismo, señaló que también han hecho propuestas a la autoridad estatal para que, a través de los programas de arreglo de caminos rurales, las comunidades de Irapuato se vean beneficiadas con recursos, por lo que esperan que haya respuesta de esta instancia de gobierno.