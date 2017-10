En riesgo por precios bajos

Los precios bajos de comercialización de maíz y sorgo ponen en riesgo la estabilidad económica de productores agrícolas en la entidad, quienes cada año tienen que competir con los precios internacionales y el poco apoyo de instancias gubernamentales.

Líderes de asociaciones campesinas coincidieron en que este año existe una sobre producción de maíz blanco, pues este fue tomado como un cultivo de alternativa ante la aparición de la plaga del Pulgón Amarillo en el sorgo.

Para el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Rafael García del Horno, el bajo precio de los granos de maíz se traduce en pérdidas monetarias y en el desconcierto de los productores, que ven como sus inversiones no dan frutos y sufren los estragos del mercado.

Indicó que este año, en todo Guanajuato se cosecharán alrededor de 2 millones de toneladas de maíz que será difícil comercializar, sobre todo por el precio de 3 mil 300 pesos por tonelada, que no reditúa las inversiones y que no dan oportunidad de pagar los créditos que los productores solicitaron para sembrar.

“El precio objetivo, siendo realistas, tiene que andar en 3 mil 800 o 3 mil 900 pesos que en la organización hemos estado pidiendo, he tenido 3 reuniones con el director de Aserca, le hemos pedido que intervengan en Guanajuato para que haya acciones que paren esta catástrofe”, enfatizó.

García del Horno enfatizó que tanto el gobierno estatal como el federal, deben ponerse serios y buscar una estrategia real de apoyo a los productores, pues los bajos precios son lamentables e insuficientes para sacar gastos de producción e incluso afecta su economía familiar.

Agregó que aunque 2017 fue un año de mucha lluvia y ayudó a la buena producción, este año el panorama es más complicado en la comercialización.

“Por esos precios tienen poca liquidez, traen muchos compromisos, hay que estar pagando todos los créditos que han sacado y también el sustento de sus familias, va junto con pegado, tienen que volver a sembrar en el ciclo que viene y la verdad es muy triste como está corriendo el precio”, destacó.

Regulación internacional trae pérdidas

Guadalupe Zamora, líder de la asociación Desarrollo del Medio Rural Irapuato enfatizó que la regulación internacional del precio del maíz traerá pérdidas, al grado de no poder recuperar el recurso invertido.

Destacó que se han invertido más recursos para el control de plagas, lo que incrementó el costo de producción, sumado a que en un año, el precio del sorgo bajó de 3 mil 800 a 3 mil 400 pesos por tonelada, mientras que el maíz estaba en 3 mil 700 a 3 mil 300 pesos por tonelada.

Comentó que en Irapuato, este año se sembraron alrededor de 12 mil hectáreas de maíz y se espera una producción en siembra de riego de hasta 13 toneladas por hectárea, y en siembra temporal de hasta 8 toneladas por hectárea.

“Estamos viendo con las dependencias involucradas si se va a dar alguna compensación como un esquema para igualar el precio al del año pasado como mínimo, y no tengamos que tener una cuestión de entrega y no poder pagar ni siquiera a los proveedores que tenemos, lo prestado para producir”, dijo.

El productor irapuatense refirió que de nada sirve tener una buena producción si el grano no podrá venderse y no habrá ganancias, lo que representa una gran preocupación e incertidumbre para los productores.

Otra de las afectaciones que Guadalupe Zamora externó es el tema de la compra de granos por parte de los Acaparadores, quienes aseguró tienen más apoyo del gobierno, con lo que poseen capacidad de comprar el grano a menor precio y venderlo después, cuando el mercado ya subió los precios.

Asimismo señaló que el gobierno está más ocupado en la grilla política que en los aspectos que realmente importan, como el campo guanajuatense, que debería ser prioridad.

“Que busquen algún mecanismo de apoyo, sabemos que el recurso ya no lo pone el gobierno, ya no hay precio de garantía, está de acuerdo a lo que marca la bolsa de Chicago (...) quizá de aquí a enero el precio aumente, pero nosotros no tenemos la capacidad para almacenar y sacar el grano en el momento que esté más caro”, puntualizó.

Precio bajo, problemática de cada año

El dirigente de la Confederación Nacional Campesinas (CNC) en Irapuato, Arturo Contreras Hernández destacó que poca es la recompensa que reciben los campesinos que con empeño cosechan maíz cada año, pues ven como los precios cada vez son menores.

Señaló que los productores de esta asociación siempre han estado en contra de los bajos precios, y que a través de las dirigencias estatal y nacional, han buscado acercamiento con las autoridades de Aserca y Sagarpa, para buscar mecanismos que contrarresten las pérdidas económicas.

“Son precios bajos con los que el campesino no alcanza a sacar la utilidad, al ir avanzando las cosechas va a haber demanda de granos y los precios van a bajar, esperemos que no, que los acaparadores mantengan el precio objetivo por el que está pugnando la CNC de 3 mil 800 por tonelada”, enfatizó.

Contreras Hernández dijo que se han reunido con el Secretario de Desarrollo Agroalimentario Rural, Paulo Bañuelos Rosales, quien no se ha comprometido por completo a generar una propuesta estatal para los campesinos, aunque siguen confiando en que habrá una respuesta.