Mediante un mensaje en su perfil personal de twitter, el ex alcalde panista, Sixto Zetina Soto, pidió al Presidente Municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ocuparse de la seguridad en lugar de acusarlo de intentar boicotear la Administración.Esto luego de que durante esta semana se dieran declaraciones por parte de Ortiz Gutiérrez y el Secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres sobre la petición del ex edil del padrón de beneficiarios de programas del Municipio.“No me dedique tiempo Alcalde, dedíquese a aquello que más nos preocupa a los irapuatenses, a aquello que usted dijo que yo no iba a poder y usted si, ocúpese de la seguridad”, pidió el panista.Durante el video de poco más de un minuto y medio, Zetina Soto le pide a Ortiz Gutiérrez y al Secretario del Ayuntamiento que hagan denuncias formales y presenten pruebas de lo que lo están acusando.“También le exijo que presente las pruebas y denuncie, sé que se me volverá a atacar y que se orquestará algo en mi contra, que continuará con su campaña de desprestigio y descalificaciones, que este tema no sirva para desviar la atención de lo que hoy más nos importa (la seguridad)”. agregó.El panista irapuatense explicó que los señalamientos de Alcántara Torres se han hecho sin fundamento, en base a ‘chismes’, señalando que con la información de los beneficiarios busca apoyar un proyecto político federal, esto con relación a su apoyo a Margarita Zavala, quien busca la candidatura independiente.“Por un lado el Alcalde que se ha dedicado en sus más de dos años a repartir culpas, primero contra un Regidor, luego que el Regidor era del PRI, luego que era un grupo político, después contra los ambientalistas, los transportistas y los colonos, luego que fuego amigo y enemigo, que si no es perro es gato (...) le exijo que deje su juego de amenazas y dé los nombres y presente las pruebas”, solicitó.El video fue compartido en varias ocasiones desde la red social.