Cumple 10 años 'patrullando' las canchas

Este jugador, a quien la estadística lo llama a ser uno de los mejores asistentes en el balompié nacional, a quien la afición lo llama Patrullero, está de fiesta.

El hoy volante derecho del León cumple 10 años de ser un jugador de Primera División. Fue un 27 de octubre, fue en 2007, contra Tigres, al minuto 59. Y de ahí hacia adelante.

Ese día Elías cumplió el sueño de un niño que comenzó a tocar el balón a los cinco años en la Liga Municipal de Morelia, el sueño de un niño que un 6 de Enero recibió su primera pelota y que hoy recuerda ese momento con suma alegría. Sus palabras lo dicen: “siempre mis juguetes fueron pelotas, viví rodeado de balones y lleno del gusto por el futbol”.

Motivado por ver a su papá jugar en el amateur, a los 15 de edad se decidió y supo que el futbol era su futuro y razón de ser como profesional. Desde ahí, trató de convencer a los entrenadores de Fuerzas Básicas en una pendiente que considera difícil escalar.

Su forma de jugar gustó a unos y a otros no, pasó por la Primera A y su tesón lo puso en el momento justo para ser considerado con el primer equipo de Monarcas en el Apertura 2007.

Fue una semana después de su debut cuando entró de cambio al medio tiempo y 12 minutos después la gloria del primer gol. “Cómo no recordarlo, fue contra Cruz Azul, al Conejo Pérez y ayudó a ganar ese partido”.

En esta década, Elías ha defendido cuatro diferentes escudos y cada cual un reto por retribuir. Morelia, porque era el equipo que le dio la oportunidad de debutar. Pachuca, porque era el club que le permitió crecer fuera de casa. Tigres, por cumplirle al Volcán y a su afición. Y León, porque representaba dar el repunte definitivo.

“No lo pensé dos veces”, responde contundente Elías cuando recuerda el momento en el que le dijeron un “te vas al León”.

La Fiera se convirtió en esa gran oportunidad para salirse de un olvido en la banca que sufrió con los felinos norteños. Como Esmeralda regresó a lo suyo, a hacerse dueño de la banda, a llevar el balón pegadito a sus botines, a driblar, a servir pases de gol y también a celebrar los suyos.

Aquí encontró un título y luego, un bicampeonato.

Elías no puede ser de otra forma. Es un futbolista que si no va hacia al frente entonces va en contra de su naturaleza como ofensivo. “Cuando me llega el balón a los pies sólo pienso en atacar, en hacer daño, en acercarme a la portería contraria, pasar el balón o marcar un gol”.

El Patrullero es ese jugador que goza tanto cuando anota como cuando provoca que sus compañeros marquen. “Tan solo al ver que el balón le llega al delantero en donde él lo quiere, yo ya estoy festejando el gol como si fuera mío”.

Aquí es donde recuerda a esos futbolistas que han sido para él más que compañeros y con los cuales festejó goles y tardes de gloria: Luis Gabriel Rey, Rafael Márquez Lugo, Miguel Sabah, Fernando Navarro y Mauro Boselli.

Elías mira también hacia la tribuna, lugar donde está quien lo motiva, quien lo celebra y quien lo critica. Asume estoico el compromiso de ser un jugador que carga con la esperanza ganadora de muchos y también acepta los reclamos que recibe cuando tiene una mala tarde.

Sin embargo, un gol lo arregla todo y es cuando al Patrullero le gusta ser Elías, “porque cuando uno anota un gol importante se olvidan los errores y es cuando uno saca la euforia con todos los aficionados”.

Es precisamente en este momento que defiende al León, que tiene clavado en su mente a una Rusia como destino que quiere alcanzar. “A final de cuentas jugar un Mundial es lo que todo jugador sueña con hacer”.

Así, el que iniciara como monarca y hoy es un ídolo esmeralda, celebra una década de un futbol de Primera y una gambeta de diez. Feliz aniversario, Elías Hernández.