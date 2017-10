Exigen cárcel para bromistas

A los ciudadanos que no han entendido que el 911 es sólo para llamadas de emergencia, se les debe llamar la atención, aplicárseles una sanción económica, cancelarles la línea telefónica y hasta mandarlos a la cárcel.

Tal es la exigencia de los regidores José Luis Manrique Hernández y Salvador Ramírez Argote, y del síndico Luis Ernesto Ayala Torres, que coincidieron con el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, quien reveló este miércoles que 88% de las llamadas al 911 es de falsas alarmas.

En lo que va del año, se han realizado en León 1 millón 162 mil 723 llamadas, de las cuales 506 mil 771 fueron reales y 655 mil 952, ociosas; mientras que el año pasado se hicieron 1 millón 916 mil 996 llamadas, de las cuales, 692 mil 809 fueron reales y 1 millón 224 mil 187, ociosas.

“Qué bueno que el secretario Osorio Chong hizo la petición, yo lo hice desde que entré a esta administración porque no podemos permitir que las llamadas ociosas al 911 no sean castigadas y revisadas a detalle; lo he dicho y pugnado ante la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad que se deben establecer mecanismos dentro del reglamento para sancionar”, dijo Manrique Hernández.