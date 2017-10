Tráfico, aumento de ventas y motos de cara a Motofiesta

Publicidad



“Nosotros promocionamos el amor y el afecto a los animales, mandamos siempre mensaje a los niños de que obedezcan a sus padres, que hagan las tareas y crean en Jesucristo y sobre todo que siempre cuiden y quieran a su madre”, dijo Víctor.



“No se tiene algo representativo a esta fiesta o algo novedoso, las cosas se van actualizando conforme lo que necesite el cliente... eso sí, esta fecha es de las mejores porque se nos doblan las ventas y en la calle se puede ver otro tipo y cantidad de personas que buscan los artículos de piel”, dijo la comerciante Sofía González.



“Aquí hacen zapato, por tal la calidad de la piel es mucho mejor, además de que el costo baja... lo que hacen aquí se lo llevan a nuestro estado, pero ya lleva un incremento en los precios”, dijo el potosino Arturo Medrano.

Tras un segundo día en los que todavía se calentaron motores en la Motofiesta 2017,, el flujo de los entusiastas del motociclismo se vio notoriamente incrementado con respecto al miércoles, cuando iniciaron las actividades.Acrobacias en motocicleta, conferencias sobre emergencias y manejo con seguridad y los conciertos encabezados por la banda españolaSin embargo hoy se incrementará la cantidad de motociclistas en las instalaciones de la Feria; e, que por primera vez se integra a las actividades de este evento que ya es tradición en la ciudad., sus dos perros que le acompañan en sus largas travesías a bordo de su sencilla pero incansable motocicleta.También comentó que le gusta participar en la Motofiesta porqueChamarras, chalecos, cascos, guantes y maletas de piel para motocicleta es lo más vendido.Los costos de las chamarras depende del diseño y calidad de la piel,, hasta otros con cuernos y estoperoles con una que otra calavera y su costo aumenta a mil 200.En un recorrido por algunos locales se pudo ver que lo más vendido son las chamarras y chalecos con logotipos de marcas de motocicletas.Los vehículos iban a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, y el lento tráfico obligaba a detenerse varias veces.Poco más de 45 minutos se requieren para viajar desde el Puerto iInterior hasta el Centro Histórico de León con las modificaciones hechas por Tránsito Municipal en el bulevar Aeropuerto.Ayer por la tarde am hizo un recorrido en automóvil entre ambos puntos,dividieron opiniones sobre la efectividad de la eliminación de retornos en el bulevar Aeropuerto.Algunos señalaron que el trayecto es similar en tiempo y otros aseguraron que éste ha disminuido.En este recorrido,que se arriesgaban al pasar entre los vehículos para avanzar más rápido.La Dirección de Tránsito Municipal ha informado que estas modificaciones que se probaron desde inicios de este mes se volverán permanentes con la adaptación a algunas obras en el bulevar Aeropuerto.Además de la Motofiesta se celebra la Convención Nacional e Internacional de Jefes, Oficiales y Bomberos, habrá una carrera nocturna en el Parque Metropolitano,Sin embargo la Dirección de Movilidad consideró tras un análisis, que a estos eventos asistirán personas que en su mayoría no usa transporte público, es por ello que no se requiere que se implementen acciones adicionales.