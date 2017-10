TESORERO APLAUDIDO

Publicidad

Una lluvia de elogios del Ayuntamiento recibió ayer el tesorero leonés Gilberto Enríquez, por la mejora en la calificación crediticia que la agencia internacional Standard & Poor’s otorgó al Municipio.Con tan buen desempeño para cuidar el dinero público, señaló el regidor del PRI Chava Ramírez, extraña que haya rumores de que el Tesorero se va. “Todos estamos de acuerdo que debe continuar”.El Alcalde se sumó al reconocimiento para Gilberto, pero no aprovechó la sesión de Ayuntamiento para dar un espaldarazo de que cerrará el trienio, con lo que alimenta el radiopasillo de su pronto retiro.En una intentona por “mostrar músculo” el senador Gerardo Sánchez estuvo en la sede nacional del PRI acompañado de unas 100 personas de su equipo cercano en una reunión con el jefe del partido, Enrique Ochoa Reza, y la dirigente nacional del Movimiento Territorial (MT), Lorena Martínez.Gerardo no quita el dedo del renglón de convencer a sus jefes que es buen momento de que elijan a su candidato a Gobernador por votación abierta a militantes y simpatizantes, algo inédito en PRI local. Ese método sin duda le favorece por ser el aspirante que tiene un mayor control de la estructura.El Presidente tricolor no mordió el anzuelo. Se comprometió a dar todo el apoyo para recuperar Guanajuato “del infierno del PAN”, dijo, pero sobre la posibilidad de una elección abierta, ni pío. Llama la atención la ausencia de la delegada del CEN para Guanajuato, la senadora Graciela Ortiz.Pero el Senador ya tanteó que es complicado eso de ponerse con sansón a las patadas pues el PRI Nacional ya definió que elegirá su candidato a la Presidencia de la República a través de una “Asamblea de Delegados”, y los senadores y diputados federales vía mitad Delegados y otra mitad por una Comisión de Postulación de Candidatos, así que la disciplina tricolor entendería que igual será aquí.De hecho para los alcaldes y diputados locales es una instrucción nacional elegir con ese criterio de mitad por Asamblea de Delegados y mitad por una Comisión de Postulación, para cuidar la paridad. Pero en el caso de la gubernatura el Consejo Estatal puede optar por cualquier método. No se ha convocado a sesión para aprobarlo y el plazo para registrarlo ante el IEEG es ya el 7 de noviembre.Para los no conocedores de las reglas tricolores la Asamblea de Delegados significa elegir un 50% de los votantes a través de la representación de sus sectores, organizaciones, representantes populares, y el otro 50% con una selección territorial, al final es una elección también, no abierta, pero sí elección.Gerardo ha dicho que le entra “si es un proceso democrático sí, si no me iría a mi casa”. Lo que no precisó es si ese método vía los delegados para él es o no democrático, porque en estatutos sí está.Entre los opositores al “gerardismo” hay una lectura de que Gerardo negoció que lo recibiera Ochoa con sus seguidores a cambio de votar en el Consejo Estatal el método de Asamblea de Delegados. Así el Senador no se muestra hacia afuera como derrotado y el CEN mantiene el control en Guanajuato.Sánchez García presumió su estructura a la que llama “Sistema de Gestión de Calidad”. Y tomaron la palabra la exdelegada de Sagarpa, Lourdes Acosta; el dirigente del Movimiento Territorial, Jaime Martínez; el regidor de Irapuato, David Muñoz; y el exalcalde de Apaseo el Grande, Lorenzo Licea. De León lo acompañaron tres de largo andar en el tricolor: Primo Quiroz, Tomás Bustos y Pepe Alcaraz.Luego de dos años que Angélica Meza Vargas tiene cobrando como la Subdirectora Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Municipio de León, se prenden los focos de alerta. La regidora del PRI, Norma López, puso sobre la mesa cómo es que se contrató a una funcionaria cesada en 2012 por irregularidades en su paso como administradora en Comude, y multada por eso en 2013.Héctor López ni sabía y hasta preguntó si era reciente la contratación. Desarrollo Social, Desarrollo Institucional y Contraloría, deben informar por qué la contrataron, y el Alcalde decidir su permanencia. Mientras Norma leía su postura el síndico panista, Carlos Medina, afirmaba con gestos de coincidencia.Dentro del Cabildo azul existe una preocupación porque no se avance en el cacareado “Servicio Civil de Carrera” y dominen las contrataciones de funcionarios simplemente por la cercanía con los jefes. Por la tarde Desarrollo Social defendió el nombramiento, pero igual se tendrá que revisar todito el proceso.Desde San Lázaro cuentan que la diputada federal Bárbara Botello está buscando que el coordinador de su bancada, César Camacho, quite a su paisano de Silao, Ricardo Ramírez Nieto, de la Presidencia de la Sección Instructora que habrá de revisar la solicitud de desafuero que presentó contra ella la PGJE.El delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre, tiene movida la semana visitando ayuntamientos para empujar el proyecto de poner a trabajar a los consejos municipales que sean parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPNNA). Anduvo en Celaya, Villagrán, Salamanca, Silao, Irapuato, y hoy visitará Ocampo, San Diego y San Felipe.En Guanajuato en abril 2016 se instaló el Sistema Estatal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, que preside el gobernador Márquez e integra a distintas dependencias, sociedad civil y a la Unicef. La encomienda que tiene ahora el funcionario de la Segob es que los tres niveles trabajen coordinados en estrategias para la prevención de embarazos, abandono escolar, adicciones, muertes perinatales, etc.A unos días de que el Consejo Estatal del PRI defina el método para elegir al candidato a Gobernador, el senador y aspirante a esa postulación, Gerardo Sánchez García, visitó con 100 integrantes de su equipo el Comité Ejecutivo Nacional. En la reunión con el presidente Enrique Ochoa le insistió en que sería muy bueno que en Guanajuato elijan a su “gallo” en una elección abierta, pero no recibió el “sí”.