La clave está en el boom

Hay conciertos que son míticos, pero hay directos que en mi subjetiva opinión me hubiera gustado presenciar.Y es que hay algo que me encanta de los conciertos: sentir el retumbar del bajo o los bombos de la batería dentro de mí. EY aunque se tenga la tecnología para recrear la experiencia de un concierto en vivo, ese sistema de sonido que te haga escuchar a la mosca que pasó por la guitarra mientras Lenny Kravitz hacía un solo de locura…Y creo que, ese sentirme cerca es lo que me da una perspectiva un poco más objetiva desde mi propia subjetividad. Nadie me puede contar cómo debería experimentar ese concierto porque soy yo la que lo está sintiendo. Soy yo la que escucha y siente ese boom. Podré narrar a mis conocidos cómo brillaban las luces, qué tan larga se me hizo la espera, qué tanto aplaudieron los espectadores; pero nunca podré hacerles sentir el boom.Y esa teoría, señoras y señores, podría aplicarse a todos los aspectos de la vida. Al parecer, ahora que la tecnología nos comparte lo que otros ojos ven en todo el mundo nos creemos dueños de la verdad. O al menos eso me pasaba a mí.Creía que, por leer, escuchar, hablar y demás… podía comprender la totalidad de lo que acontecía a mi alrededor. Pues no señor, Maca estaba equivocada. Le faltaba el boom. Y ese boom podría ser una gran diferencia en el resultado final.No estoy diciendo que vaya a cambiar de vida y vaya a probar absolutamente todo lo que se me ponga enfrente, sino que creo que mi actitud ante los acontecimientos que una chica de veintiséis años puede llegar a experimentar, me permitirá saber que ese elemento me falta me ayuda a no juzgar como primer recurso. O como el último, por muy justificable que sea.Son tiempos convulsos. Lo sabe cualquier joven que se encuentra con un nuevo modelo de vida. En la escuela nos enseñaron un manual que caducó el día que nos graduamos (o incluso antes de los exámenes).Sabemos desde la adolescencia que las generaciones anteriores no eran dueñas de la verdad… pero por alguna razón creemos que nosotros sí. Y no. Vaya que no. Repetimos los mismos errores, pero con diferentes banderas, ideologías y fechas.Por lo que cada vez que quiero juzgar a los que piensan diferente a mí, intento recordar las veces que vi el video de la canción de Fix you y la abismal diferencia del momento en que estuve viendo a Coldplay en vivo, viendo brillar al público y sintiendo el boom dentro de mí.Todo está en el boom.