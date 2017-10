Publicidad

Golpeados, quemados, amarrados, sin comer, con abandono afectivo y físico, olvidados e ignorados; niños temerosos, huidizos, inseguros, agresivos, la mayoría sin haber ido nunca a la escuela y sin saber convivir,Los desayunos empresariales quePara el mismo se alquilan mesas, sillas, vajillas y manteles acordes con el escenario del Parque México; hacemos centros de mesa y el escenario lo adornan los árboles frondosos, las flores multicolores, el canto de las aves y el pasto lleno de rocío.Ameniza la música del saxofón.Hacemos la lista de invitados, se mandan imprimir las invitaciones y se da fuerza al desayuno enviando correos continuos.Se envían las invitaciones impresas, se realizan llamadas telefónicas para confirman la asistencia. Se realiza el croquis de ubicación de las mesas y se personalizan los lugares.Una vez colocados todos los invitados en su lugar, los pequeños se paran en la mesa que les tocó para atender a sus dos invitados específicos, su desempeño es de meseritos.Los niños estudiaron día a día su actividad asignada,El día del desayuno estos chavalitos estrenaron su uniforme y cada uno se fue al lugar que les correspondía y así terminó la espera y su invitado ¡no llegaba! constantemente volteaban a la puerta, pasaban los minutos y la ilusión se fue apagando y me decían “el mío no llega, ¿por qué?”. Atiné a decirles: “hay tantos problemas de tráfico, que no pudieron llegar”.Muchos lugares quedaron vacíos, el niñito que bendijo el desayuno, de los nervios de la espera, olvidó su plegaria, las sillas se quedaron solas, no fueron tocadas por nadie, a lo lejos sólo se veían algunos meseritos con sus uniformes nuevos, paraditos en la espera de alguien que nunca llegó.PSIC. MARITZA NASSERFAMILIA: “SER” 7 12 34 61