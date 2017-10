Publicidad



“Se hace un cateo en el inmueble, por un auto que fue robado justamente del interior de otra casa, se ubica el vehículo, pero también se encuentran más objetos que no son de una casa normal”, refirió el funcionario.



“Sí se encuentra el auto robado, una motocicleta, pantallas de plasma y diversos objetos más que vamos a cotejar con otros robos”, explicó el funcionario.

Resguardan vivienda

Agentes de Investigación Criminal (AIC), en León, y encontraron además deDe manera preliminar, el director de Averiguaciones Previas, Jesús Aguilera Saldaña, informó que fueronLos ministeriales ubicaron el automóvil robado, un Sentra guinda, dentro de esa casa.La inspeccionaron y aunque se dijo que detuvieron a varias personas, esta versión no fue confirmada por el Director de Averiguaciones Previas.Durante el cateo,A los pocos minutos de que llegaron a la ubicación,Hasta ayer la Procuraduría General de Justicia no dio detalle de todos los objetos asegurados, peroVecinos de la calle Manantial del Ganges aseguraron no saber nada y dijeron que no sabían quiénes vivían en esa casa.La Policía que resguardó el domicilio señaló que debía permanecer ahí para evitar que las personas se metieran a esa casa, o dar aviso al Ministerio Público en caso de que los supuestos habitantes volvieran.