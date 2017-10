Insiste Sinhué por gobernatura

Publicidad



A pesar de la situación legal que enfrentaRodríguez Vallejo, ex director de Desarrollo Social y Humano, no desiste de ir por la gubernatura del Estado de Guanajuato, incluso se describe como un candidato ejemplar para ocupar dicho cargo.Aunque el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato indicó que la forma para postularse como candidato a la Gubernatura del Estado es a través de la designación, Rodríguez Vallejo señaló que sin importar el método, él se registrará en el tiempo indicado para postularse como candidato.Respecto a las denuncias que presentara el Partido Verde Ecologista de México PVEM y MORENA, en donde señalan que el Ex Secretario de Desarrollo Social y Humano, presuntamente utilizó recurso públicos para promocionar su imagen.Ante esta acusación Rodríguez Vallejo recalcó que las acusaciones presentadas, por MORENA y PVEM, carecen de fundamentos, enfatizado que 'es sólo show mediático por un proyecto que les preocupa y que se esta consolidando', puntualizó; a pesar de que los denunciantes afirman que hay elementos suficientes para acusarlo por supuestos actos deshonestos.También descartó de contra demandar a MORENA y PVEM por las acusaciones emitidas en su contra.