Declina a puesto ex titular de Fiscalía de Delitos Electorales

anunció hoy que, debido a que, dijo, no existen las condiciones para volverSantiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), advirtió que, por lo que rechazó volver a la Fiscalía.En conferencia de prensa, el ex funcionario dijo que es un hombre de Estado queSoy un hombre de leyes, dijo Santiago Nieto.Resaltó que a una semana de su remoción, no existen los consensos para realizarse su comparecencia en el Senado, por lo que decidió retirar su solicitud de revisión del caso.Mi planteamiento ha derivado en una rispidez política, lamentó.Resaltó que se deben generar las mejores condiciones para el proceso electoral del próximo año.Agradeció a la sociedad civil por su apoyo, así como a las organizaciones empresariales, académicos y artistas que se pronunciaron en contra de su remoción.Además, a los partidos políticos que se opusieron a su destitución.