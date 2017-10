El fragmento de un video que circula en redes sociales desde la tarde-noche de este jueves, pone en duda la probable responsabilidad de un operador de Uber, en la muerte de un taxista y las lesiones que sufrió otro, ambos, cuando intentaban agredirlo esta mañana en el boulevar Luis Donaldo Colosio.



La breve escena ha sido compartida por usuarios, generando toda clase de opiniones e interpretaciones. A cuadro, durante algunos segundos, se ve el vehículo blanco, detenido en el acotamiento y al volante, el operador de Uber. Del lado del piloto, hay dos taxistas forcejando con él, para forzarlo a salir del auto.



La imagen de la cámara se mueve, se escucha el sonido de un claxon, el de un golpe seco y, en paralelo, un gemido o expresión.



Lo siguiente es el par de taxistas tendidos sobre el boulevar, no atrás ni adelante del auto Uber, mientras el conductor se aleja de la escena a bordo del coche con la puerta abierta.



Quien grabó la escena corrió hacia donde huyó el operador de la plataforma digital, que metros después se impactó y luego fue detenido.



También esta noche se dieron a conocer audios en los que se escucha la voz de un hombre que se identifica como el conductor de Uber, involucrado en los hechos.



El socio operador denuncia, luego de ser detenido, que un hombre vestido de negro lo amenazó con inculparlo.

"Yo soy el que estuve involucrado en el choque del IPark. Estoy aquí en la patrulla. Yo no atropellé a nadie; yo lo único que hice fue ‘pelarme’ y me chocaron. Me salí del carro y el carro se fue a estrellas en el IPark.



Que no se anden difundiendo pendejadas, yo no atropellé a ni madres. A mí me querían sacar a madrazos del carro y me arranqué", se le escucha.