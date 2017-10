Esto dicen los famosos tras dejar Azcárraga dirección de Televisa

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Televisa durante 20 años, dejaba este puesto a partir del 1 de enero para dejar en su lugar a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. A raíz del anuncio del cambio, productores y actores de telenovelas de la casa productora han externado su opinión.El director del CEA de Televisa recibió la noticia gracias a una carta dirigida a los directivos de la empresa."Es un cambio muy importante para él, que toma la decisión de seguir con el control total de la empresa pero en una posición más elevada para poder tener tiempo de tener una visión de crecimiento. Yo creo que siempre es bueno que estas decisiones recaigan en dos personas para que haya dos puntos de vista diferentes pero nuestro objetivo es el mismo: crear contenidos. Se está haciendo un análisis muy profundo del público que ha evolucionado".El productor de historias como El bienamado habló de la responsabilidad de adaptación de piezas como ellos dentro de la empresa."Nosotros como productores debemos tener la capacidad siempre de readecuarnos y adaptarnos a las nuevas circunstancias y si el señor Azcárraga o la gente de la empresa han tenido un consenso para tomar estas decisiones, ellos seguramente saben por qué lo hacen y a nosotros como soldados nos corresponde hacer bien nuestro trabajo que es entretener con contenidos novedosos."Es parte de una evolución o una revolución, que al final es la marcha acelerada de la evolución; quizá antes había que reinventarse cada diez años y ahora es en cada proyecto, los riesgos aumentan, es más complejo y la marcha es más acelerada pero Televisa tiene a la gente capacitada para estos cambios y lo estamos viendo. Es verdad que tuvimos un bajocinto pero coincide con el cambio analógico- digital".La productora de Me declaro culpable se enteró de la noticia gracias a las noticias. Este jueves por la noche al presentar su nueva producción declaró: "No he tenido tiempo de leer nada pero sí lo siento porque han sido muchos cambios los que hemos tenido, ahora uno más pero Azcárraga sigue siendo dueño, cambia de lugar pero sigue siendo el dueño y como tal lo queremos mucho porque es una gran persona."No sabemos qué tengan en la cabeza los nuevos ejecutivos pero ellos van a tratar de hacer lo mejor para que Televisa esté más arriba. Yo los conozco y eso me da mucha alegría".El protagonista de Me declaro culpable aplaudió los cambios que ayuden a avanzar a Televisa."Me parece extraordinario, creo que estamos viviendo un paso hacia la madurez; creo que es muy importante la decisión que toma el señor y creo que es también muy importante el rumbo que está tomando televisa en este momento y la apertura. Bernardo es una persona que conozco hace 25 años y Angoitia también y creo que son personas más que capaces para llevar adelante este barcototote que se llama Televisa".La productora de Caer en Tentación opinó: "Sin duda alguna estamos sufriendo muchos cambios pero estoy segura que somos un gran equipo, somos una gran empresa y que vamos a sacar adelante esto; lo importante es la unidad que existe entre nosotros, tener objetivos muy claros y cumplir la misión para la que estamos destinados y vamos a seguir, a dar pasos grandes y firmes".La actriz de Me declaro Culpable se sorprendió de la noticia durante la presentación de la telenovela que protagoniza."Yo me estoy enterando. A Emilio Azcárraga lo respeto, lo admiro y lo vamos a extrañar muchísimo, me estoy enterando, me acabas de dar una fea noticia", dijo a los medios.La antagonista de la misma historia también se mostró sorprendida. "Estoy impactada, yo quiero mucho a Emilio y le tengo un gran respeto de igual forma a Bernardo, yo creo que van a hacer una cosa muy importante de la empresa. Yo en esta empresa lo único que he tenido es apoyo constante, ojalá que este cambio sea para bien, tanto como Emilio Azcárraga como para nuestros nuevos directivos", finalizó.