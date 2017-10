Luis Videgaray responde a Trump que justifica muro por drogas

Publicidad



"Lamentablemente ayer volvimos a escuchar una expresión de esta naturaleza. Rechazamos este enfoque, México propone a Estados Unidos, una vez más, un enfoque de corresponsabilidad", reiteró.



"Es un solo problema, es un problema que no vamos a derrotar si seguimos intercambiando culpas en vez de trabajar juntos", insistió.



"La soberanía no puede darse en el vacío y las naciones no pueden simplemente coexistir en un entorno transaccional. Enfrentamos retos comunes que son mucho más grandes que todos nosotros y solamente los vamos a enfrentar con éxito si estamos dispuestos a trabajar juntos", aseveró.



"A México no se le olvida. México cuenta con Naciones Unidas y Naciones Unidas cuenta con México", enfatizó.

Rechaza SRE independencia catalana

En la ceremonia, Videgaray respaldó al Gobierno español y, en nombre del Gobierno mexicano, rechazó la proclamación de la independencia catalana.

"México no habrá de reconocer una declaración unilateral de independencia catalana", mencionó.

, luego de que el Presidente Donald Trump advirtió que, ante el alza en consumo de opiáceos en su País, validaba la construcción del muro fronterizo.Durante la celebración del 72 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que México y EU deben entender que se enfrentan a organizaciones transnacionales, que es un solo mercado y que ambos países deben atender de manera sistemática la oferta y la demanda.Aunque no sólo, también se debe tener en cuenta, dijo, los canales de distribución en ambos lados de la frontera, el financiamiento y la proveeduría.Durante su participación, Videgaray defendió el multilateralismo y dijo que es preocupante ver el resurgimiento de nacionalismos exacerbados, profundamente irracionales, que se traducen en resultados electorales y en gobiernos que abiertamente cuestionan la arquitectura internacional.Señaló que la afirmación que el politólogo Francis Fukuyama hiciera al final de la Guerra Fría sobre el fin de la historia, hoy sólo significa una curiosidad en el olvido.Expuso que desde su punto de vista, el problema actual no es el fin de la historia, sino el olvido de la historia, pues se pierde la memoria de lo ocurrido en las dos guerras mundiales y del surgimiento de Naciones Unidas que se originó precisamente para evitar conflictos.Videgaray respaldó al Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, haciendo votos porque este problema se resuelva a través de la fuerza de los argumentos, no a través de los argumentos de la fuerza.Al finalizar el evento, el Embajador de España en México, Luis Fernández Cid, saludó al funcionario mexicano y agradeció sus palabras.