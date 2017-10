Triste Cervantino para hoteleros

Publicidad



“Hemos tenido comentarios de los turistas sobre que el programa de este año fue menos atractivo al programa del año pasado, yo supongo que esto se debe al cambio de dirección, tal vez estoy opinando de más”, reclamó el Presidente de Oficina de Convenciones.



“Estamos manteniendo ritmos de fin de semana de ocupación de 85 por ciento eso significa que hay lugares para más gente (...) si el Festival Cervantino integrara programación importante entre semana, tal vez tendríamos un registro más de ocupación”, señaló Juan Pablo Franco.

manifiesto su inconformidad sobre lapues señalaron que la ocupación hotelera no cumplió las expectativas esperadas.Durante la Comisión de Turismo el presidente de Hoteles y Moteles, Juan Pablo Franco así como Armando López Ramírez, Presidente de la Oficina de Convenciones, afirmaron que el 45 edición del Festival, no registró las visitas comparadas al año pasado.argumentó que las principales debilidades del Cervantino es la difusión del evento pues argumentan que hay personas que desconocen la fecha en que se lleva a cabo la Fiesta del Espirito, situación que este año les afectó.Así mismo señaló que el exceso de comercios durante el Festival, supuestamnte fue una de las cusas que afectó la imagen del Festival.De la misma forma el presidente de, reconoció que durante el fin de semana aún tenia y tiene habitaciones disponibles, es decir, que las expectativas que tenía el sector turístico a inicio del Festival no se cumplieron.Para finalizar el presidente de Hoteles y Moteles, también exhortó al Municipio en mejorar la imagen del Mercado Hidalgo así como el Museo de Momias, pues dijo que a pesar de que son sitios muy concurridos por visitantes, estos lugares turísticos se encuentra en situaciones lamentables en cuestión de infraestructura.