Niega acercamientos con Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha tenido acercamiento con el gobierno de Celaya para posible la instalación de una subdelegación en este municipio.Así lo señaló el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, quien regresó la bolita al delegado de la dependencia federal por la posible instalación en Celaya de una subdelegación.“No nos han hecho el conocimiento, en cuando lo hagan, veremos qué términos están ellos proponiendo.“No (lo han solicitado). Lo que te puedo decir es que no lo hemos recibido”, señaló el Presidente Municipal.En días pasados, el delegado de la dependencia federal en Guanajuato, José Huerta Arredondo, señaló que está en la cancha del Municipio la instalación de una subdelegación en Celaya.Incluso dijo que desde la pasada administración, de Ismael Pérez Ordaz, y en la actual se ha gestionado la posibilidad.El Presidente Municipal agregó que tener en Celaya a la Profeco abonaría a la sociedad, pero no se refirió a un posible acercamiento.“Todo lo que abona en servicios y en atender a la población será bienvenido”, comentó.