Asesinato de Kennedy ¿noticia nueva?

Nuevamente vuelve a ser noticia el asesinato del presidente de los estados unidos, John F. Kennedy, debido a que el día 26 de octubre de 2017, se cumplió el plazo, para la desclasificación de la información, al respecto de dicho asesinato, que ocurrió el 22 de noviembre de 1963. Efectivamente después de 25 años del plazo concedido, el actual presidente Trump de los Estados Unidos, procedió a dar la orden, para la publicación de 2,891 documentos relacionados con el asesinato mencionado, los cuáles permanecían ocultos. El crimen fue cometido hace más de 50 años. Sin embargo, la parte más sensible de los documentos, permanece sin divulgarse, debido a una recomendación de las agencias de inteligencia, quienes no estuvieron de acuerdo, debido a que tal vez se comprometa la seguridad de los Estados Unidos, habiendo dado otros 6 meses de plazo el presidente, para la divulgación total de los documentos, salvo aquéllos que consideren las agencias, que efectivamente ponen en peligro a dicha nación, lo cual tiene que ser demostrado fehacientemente. De los documentos mencionados, “expansión” determinó que más de 600 están relacionados con nuestro país Mexico, por un viaje dos meses antes del asesinato de Kennedy, por parte de Lee H. Oswald que fue el asesino calificado como el que actuó en forma solitaria. Quedó demostrado en esos documentos, que existían acuerdos por parte de la CIA (Agencia central de inteligencia) entre el gobierno mexicano, que era presidido en aquella época por Adolfo López Mateos, que, así como sus sucesores Diaz Ordaz y Echeverría, se demostró que trabajaron como informantes del gobierno norteamericano. Me di a la tarea de investigar lo anterior, por lo que los datos que aquí aparecen, pueden consultarse en internet. En esos documentos, aparecen declaraciones a favor y en contra de Fidel Castro, como dictador en aquél entonces de Cuba, y que forma parte de una de las teorías del asesinato, a que voy a hacer referencia más adelante. En un documento del entonces director del FBI John E. Hoover, detalla la agencia la reacción de Rusia, sobre el magnicidio de Kennedy. Es de hacer notar que el asesino Lee Harvey Oswald fue a su vez asesinado dentro de la prisión por un preso sin mayor relevancia, que fue Jack Rubi. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta, a pesar de las múltiples investigaciones que se han hecho al respecto, cuáles fueron los motivos de dicho asesinato. Existen varias teorías, acerca de la conspiración que devino en el asesinato del John F. Kennedy, a pesar de las órdenes de investigación que giró el presidente sucesor, Lyndon Johnson, a través de la corte de justicia, y fue conocido, como la “Comisión Warren” por ser presidida por Earl Warren. Tiene un gran escepticismo dicha comisión habiendo varias teorías al respecto: 1.- Hubo múltiples tiradores. No es muy creíble que fuera sólo uno el que lo hubiera matado. 2- Culpan al vicepresidente Johnson. Se culpa en el libro que escribió Roger Stone, a Lindon Johnson, de dicho asesinato, por haber sido vicepresidente y sucesor de Kennedy. 3.- La CIA estuvo involucrada. Esta es una teoría muy popular, de acuerdo a la película de Oliver Stone, denominada JFK, pues dicha agencia ya tenía conocimiento de dicho asesinato y fue omisa al respecto. 4.- Fue una venganza de Fidel Castro, en represalia de la operación ordenada por Kennedy, denominada y conocida como “Bahía de Cochinos, a principios de su presidencia, en un intento fallido de derrocar al dictador. 5.-Fue un crimen de la mafia. Este crimen se dice que se cometió probablemente con la participación de la CIA, por el nombramiento de Robert Kennedy, hermano menor del presidente, como fiscal general, habiendo hecho este joven, una lucha sin cuartel en contra del crimen organizado. La investigación de la cámara de representantes, no descarta el involucramiento o cuando menos la participación de una parte, de esa mafia. 6.- Kennedy no era el objetivo. Debido a que no estaba solo cuando sucedieron los disparos, pues estaba con él, la primera dama Jackie Kennedy y el gobernador de Texas John Connally. La esposa de Oswald, dijo que Connally era el objetivo. La realidad es que hasta la fecha no se sabe con certeza, los motivos de dicho asesinato y es muy probable que nunca se sepa al respecto.