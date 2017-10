Publicidad

¡Saludos tiernos! Jack London es uno más de los tantos autores que han perdurado. Nació en San Francisco California en enero 12 de 1876. Hace 141 años. Dejó escrito por lo menos 51 libros, todos agradables. “Fue autodidacta, es decir, él mismo se educó. Fue marinero, trabajó en un molino de yute y en una central eléctrica, entre otros muchos trabajos, incluyendo el de buscador de oro. Todas estas vivencias le ayudaron a escribir sus maravillosos libros, casi todos los cuales tienen como tema el de los animales y la naturaleza. London estaba en contra del maltrato a los animales, y sus novelas ayudaron a crear conciencia sobre esto. Murió prematuramente el 22 de noviembre de 1926, a los 40 años de edad. El tema de la novela es la historia de Colmillo Blanco, un cachorro cruza de perra y lobo, no es fácil. Se siente perro entre los lobos y lobo entre los perros. Se ve apaleado y pasa hambre. Sus enemigos, los hombres, y sus compañeros, los animales, lo hacen duro, deberá adaptarse constantemente, ser más feroz para sobrevivir en el mundo de los animales-hombres. Sólo la mano de un amigo podrá calmar su desasosiego y hacerle comprender lo que significa la ternura y así recuperar el equilibrio con su naturaleza. El equilibrio personal y la ternura que practiques te dará calidad humana. Leamos: “El ártico, en el norte del continente americano, en la zona de los grandes lagos, las noches de invierno parecen deshabitadas. El intenso frío y el movimiento de las sombras de los árboles, impiden que algún animal se atreva a salir de su madriguera. Sólo las ráfagas de viento rompen el silencio. El paisaje es desolador. En un claro del bosque, una fogata iluminaba un pequeño campamento. Dos hombres y seis perros se refugiaban cerca del fuego tratando de darse calor los unos a los otros. Junto a ellos, una enorme caja contenía el cadáver de un tercer hombre que no resistió el viaje. No muy lejos de ahí, se escuchaba el aullar de los lobos que los acosaban en la oscuridad. A la mañana siguiente, Bill se despertó con la novedad de que uno de los perros había desaparecido. ¡Hey!, Harry ¡despierta! Gordito ha desaparecido- dijo Bill casi a gritos. ¿Eh? ¿Qué dices? -respondió Harry medio dormido-. ¿Cómo pudo desaparecer? Para mí que se escapó- agregó Bill. -habrá que amarrarlos bien por la noche – exclamó Harry molesto- de otro modo, nos quedaremos sin perros antes de llegar al fuerte Mc Gurry. Después de desayunar, emprendieron el camino para aprovechar las pocas horas de luz que hay en estos lugares. Ataron los perros al trineo, subieron la caja y continuaron su viaje. Durante todo el trayecto una manada de lobos flacos y hambrientos les siguió, aullando fuertemente para anunciarles su presencia. Al atardecer volvieron a instalar su campamento y mientras Bill daba de comer a los perros, notó la presencia de una loba que sin miedo se acercó a recibir una ración de pescado para ella. El animal salió disparado al primer garrotazo, sin que el hombre alcanzara a hacerle daño. Sin embargo, esta presencia los puso sobre aviso de que debían cuidar a sus animales”. Ese es Colmillo Blanco. ¿Cuál será la mano amiga que le ayuda a sobrevivir? Nos leeremos en la próxima. El pilón filosófico: “Aprende del ayer, vive el hoy y pon tu esperanza en el mañana”. Albert Einstein.FICHA TÉCNICATÍTULO: Colmillo blanco.AUTOR: Jack London.EDITORIAL: Época.PRECIO: $38.00CAPTURISTA: Carmen Cabrera.