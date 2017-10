La corrupción de Peña Nieto

Publicidad

[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La investigación que había iniciado el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, puso a temblar los cimientos más profundos del sistema corrupto de Peña Nieto…y claro, éste con todo el poder fáctico de que dispone, no lo podía permitir… y por eso lo despidió, a través del encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.Pero vamos por partes. Todo empezó con la denuncia que hizo Santiago Nieto de la carta que le envió el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en relación a la investigación de corrupción de la empresa constructora Brasileña Odebrecht y, en la que le pedía que dejara la investigación en su contra y que lo exonerara públicamente a lo cual Nieto se negó, pero lo que es más grave, estaba haciendo una investigación sobre el posible financiamiento ilícito a la campaña del Pri, durante la campaña electoral del 2012, en la que ganó Peña Nieto. Si esta investigación hubiera seguido, seguramente se confirmarían las sospechas de los sobornos y apoyos ilícitos por parte de esta constructora brasileña al Pri y hubiera quedado en evidencia que el supuesto triunfo de Peña Nieto fue producto de la corrupción y con esto, se le podría destituir y el PRI, incluso, pudiera perder su registro electoral. Así de grave estaba la situación por eso lo corrieron…La supuesta o real indignación de los partidos políticos parece ser que ya fue “maiceada” o “comprada” por el gobierno con cañonazos de decenas de millones de pesos a los dirigentes de estos partidos, porque está amainando y se está entibiando, por lo que da a sospechar que en este país de corruptos, ya les llegaron al precio a estos individuos que hacen escándalos para cobrar más en las negociaciones en lo oscurito y por eso al final todo queda en nada. A los partidos opositores a esta destitución ya se les terminó la “indignación” por esta destitución, porque ya se reintegraron a sus respectivas comisiones, como si nada hubiera pasado, para analizar la ley de Ingresos del presupuesto federal del próximo año.Al destituido Santiago Nieto parece ser que ya también le llegaron al precio o lo amenazaron con ponerlo en la “congeladora” o con dañar a su familia si seguía adelante, por eso ya reculó y ahora sale que él no quiere polarizar las opiniones y que por él ya no hay problema y que se quede así todo. En este país de personas sin valor, sin las agallas y sin tener ya no digamos, la capacidad para ser héroes, si no el valor ciudadano para enfrentarse a las autoridades, no es posible que la corrupción de fondo se pueda arreglar. Ooootra oportunidad se va con Santiago Nieto, para enfrentarse a los corruptos que nos “gobiernan” y barrer la casa desde arriba, como debe de ser. Países como Brasil, nos ponen el ejemplo que corren a sus dirigentes y los encarcelan por mucho menos de lo que hacen Peña Nieto y cómplices.Así como está ahora la situación, la verdad da a pensar que este asunto se va a archivar y otra oportunidad para acabar con la corrupción y los corruptos se nos va de las manos. Pero sigo teniendo fe en que todavía es posible que cambiemos este sistema corrupto y, más nos vale hacerlo, porque o lo hacemos, o nos entierra esta corrupción en el fango de la ignominia…POSDATA UNO.- El próximo jueves 2 de noviembre se celebra el día de muertos y siempre confía el gobierno en que estas festividades hagan olvidar al pueblo de la corrupción en la que está sumergido México… y, por desgracia, les funciona. El pueblo de México se evade en las telenovelas, el fútbol, en las festividades religiosas o celebraciones patrióticas, etc. Se distrae la atención de los asuntos nacionales para concentrarse en los asuntos de su trabajo, de su familia, sentimentales o en su diario vivir y se olvida de los grandes asuntos nacionales.También por desgracia, tenemos a un pueblo que no le gusta leer, si lee son las revistas de chismes de espectáculos o de historietas sin importancia, pero pocos son los que leen los temas de asuntos nacionales e internacionales. De política pocos leen y mucho menos quieren participar en asuntos relacionados con la cosa pública. De esta indiferencia del pueblo se aprovecha el gobierno para seguir haciendo de las suyas y eso pasa a nivel local, estatal y nacional. Así podremos decir que el pueblo tiene el gobierno que se merece…POSDATA DOS.- Hoy domingo se adelanta una hora el reloj, de lo que no estoy de acuerdo con estos cambios que dicen demagógicamente los funcionarios públicos que es para el ahorro de energía. Falso. Es para homologar las bolsas de valores de México con la de New York. Esa es la principal razón de estos cambios de horario por eso no se justifica estos cambios, pero aquí se ve claramente el dominio que los gringos ejercen sobre nosotros.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio