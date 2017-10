Partidos abusivos, candidaturas independientes burladas…

Publicidad

El PAN en Celaya no tiene siquiera 100 militantes reales suscritos, mismos que no representan ni el 0.03% de nuestro padrón de electores…Esta ínfima representación política también atañe al otro partido dizque mayor, al PRI; y de la mezquina “chiquillada”, ni que hablar.Sin embargo, estos partidos han obligado, operando a su conveniencia la Ley, a reunir como mínimo un 3% de apoyos de ese mismo padrón, a quienes busquen participar como candidatos independientes.Además, y con el único propósito de sembrar más tropiezos, esta ley también les exige que ese 3% de apoyos se distribuya, por lo menos, en la mitad de las secciones electorales que integran el Municipio.Esto técnicamente les hace nugatorio el derecho de ser votados, a no ser que sean postulados por un partido; lo cual, además de inconstitucional, es una enorme ofensa a la inteligencia colectiva.Es obvio; los primeros interesados en que no haya candidatos independientes son los propios partidos; no quieren, pues, competencia a sus abusivos monopolios…O peor aún, los candidatos independientes que eventualmente pudiesen surgir parecen auspiciados por ellos mismos, en un bribón intento de envilecer esta figura, de abaratarlos como tales;Esto se puede constatar ahora, en lo grotesco del enorme número de quienes se han inscrito buscando una candidatura independiente a la presidencia de la República.Pero más allá de que cualquiera pueda buscar ser candidato independiente, en Celaya pareciera no existe un personaje de la talla moral o ascendente social reconocidos, y que se pudiese alzar como tal.Hay que recordar que en la época del autoritarismo priísta, el simple hecho de postularse como candidato opositor tenía un mérito en sí mismo; situación que hoy no ocurre.Los que ahora se han apuntado para postularse como candidatos independientes, u otros que ya lo han anunciado, no pecan de osados, sino tal vez de ilusos o paleros.Y es que un candidato independiente no se puede inventar ni improvisar;Ni tampoco es una opción ética válida para aquellos despechados u oportunistas que, negada la postulación en sus partidos, se van por esta vía…La opción independiente debe ser sólo para aquellos que en su conducta cívica se hayan mostrado como tales; y posean un reconocimiento social positivo que les distinga en esto.Así pues, si cualquiera de los partidos que ahora van a postular a sus candidatos, tuviesen que acreditar los mismos leoninos requisitos impuestos a los candidatos independientes, muy pocos pasarían sobre este altísimo muro.Y toda esa infame “chiquillada”, el Verde, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, etc., que tan sólo son membretes vacuos en usufructo económico de sus dirigencias, estarían fuera de la contienda electoral.En todo esto se constata que la encajosa partidocracia, como nuevo pacto mafioso sustituto del que basó por siete décadas al PRI, pronto ha llegado a su decadencia;En su juego deshonesto de oportunismos y burdas simulaciones, traicionaron pronto las grandes expectativas de cambios democráticos de finales del siglo XX.Las candidaturas independientes son ahora un incómodo expediente que al Estado Mexicano impuso una sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos;No ha sido, pues, ninguna graciosa concesión que esta abusiva partidocracia nos haya otorgado;Por ello, los partidos, en su lógica siempre mafiosa, han buscado legalmente entorpecer su ejercicio; y ahora envilecerlo hasta anularlo…@inigorota