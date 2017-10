Publicidad



Seguramente notaste cómo desde hace unos días Facebook no te muestra tantas noticias de los medios que sigues como hasta ahora. Este hecho se debe a un cambio reciente de algoritmo, con el que la red social ha modificado lo que como usuario puedes o no ver en tu muro.Este cambio tiene como objetivo dar una importancia mayor a las publicaciones de amigos y familiares, y baja la relevancia de noticias relacionadas con medios y otras páginas que sigues.A pesar de esto, Facebook te puede dar la posibilidad de seguir viendo tu sección de noticias como antes de la llegada de este nuevo algoritmo, cuestión importante para quienes utilizan la red social para mantenerse informado y actualizado día con día.Sigue estos sencillos pasos y podrás ver las publicaciones de tus medios favoritos sin perder ninguna información en el camino.Entra en la página del medio del que quieras seguir recibiendo actualizaciones y comprueba que aparece comoMueve el cursor sobre la flecha al lado dey se desplegará un menú. Dentro dedebes marcar. Si está activadoen tu muro aparecerán las noticias según el nuevo algoritmo de Facebook y no las podrás ver todas.Dentro del menúhaz click sobre el icono del lápiz al lado depara poder seleccionar el tipo de publicaciones del que quieres recibir alertas. Si seleccionas todas como aparece en la imagen podrás volver a recibir todas las noticias que te interesan.