Gran Premio de México: Sus accidentes y tragedias

Else corre este fin de semana en su edición 2017 en el, donde se han vivido grandes emociones, triunfos y hazañas, sin embargo, de igual forma se han vivido momentos complicados y tristes, donde varios pilotos se han visto en fuertes accidentes.El mexicano falleció en la Curva Peraltada cuando conducía un Lotus 24 corriendo para la Scuderia Ferrari; luego de hablar con sus mecánicos volvió a salir a la pista, un golpe contra la barrera a más de 170 km/hr le quitó la vida en un GP de México.El accidente sucedió en la misma Curva Peraltada, cuando el brasileño intentó pasarla a 270 km/hr, al cambiar de velocidad de quinta a sexta, se volcó.El brasileño fue protagonista de otro accidente en el que perdió el control de su McLaren y se estrelló en la zona de contención durante la zona de curvas, la cual resulta muy complicada. Aunque la sesión de entrenamiento tuvo que ser parada porque había quedado atrapado en el auto, no pasó a mayores.Durante la ronda de clasificación estuvo muy cerca de sufrir un grave accidente, el piloto de La-rrousse no tomó bien la última curva de la pista y se estrelló de forma aparatosa, sin embargo salió completamente ileso.Durante el inició de la carrera, Fernando Alonso acabó en la hierba debido a Carlos Sainz, quien tuvo problemas con su monoplaz. "Yo casi tengo un accidente, uno de los grandes", fueron las declaraciones del piloto de McLaren.Con información de FT.