'La ciencia es vital en la Formula Uno'

Red Bull mantiene su objetivo en avanzar en la tecnología: mejor auto, mejor piloto. La escudería austriaca marcha tercera en el Campeonato de Constructores, con 315 puntos, por detrás deMercedes y de Ferrari. Sus volantes, Daniel Ricciardo y Max Verstappen tienen una victoria cada uno este año.Claro, Red Bull está acostumbrada a mejores resultados y por eso insiste en trabajar mejor en las innovaciones para regresar a los títulos, como en la época de Sebastian Vettel —campeón del mundo de 2010 a 2013—.EL UNIVERSAL charló con David Tsurusaki, director global de tecnología automotriz de ExxonMobil y responsable de gestionar el lado técnico de Red Bull, quien explicó el trabajo que involucra mejorar los bólidos.— ¿Por qué ExxonMobil se unió con Red Bull?Porque tienen jóvenes pilotos [Ricciardo, 28, y Verstappen, 20]. Estudiamos distintos equipos y variables para ver qué nos convenía. Ellos nos ayudaron para crear un mejor trabajo, que al mismo tiempo sea equitativo.— ¿Cómo ha mejorado la escudería desde su llegada?Notablemente. Estamos entre los mejores equipos. Aparte, en las últimas carreras hemos superado a Ferrari.— ¿Cuál es su objetivo para la Fórmula Uno?Nosotros tenemos tecnología sintética y debemos continuar con eso. Hay que mejorar la gasolina y la química, para que todo vaya en proceso y se llegue a lo óptimo. La ciencia es muy importante para los combustibles y no siempre se toma en cuenta.— ¿La tecnología podrá superar a los pilotos?No, no creo eso. La tecnología y el piloto son cruciales para la Fórmula Uno. No se corre si no hay un piloto dentro del bólido. Aparte, se distinguen a los buenos y a los regulares. Los mejores pilotos tienen habilidades especiales e instintos que los hace únicos, muy impresionante. Sin embargo, sí necesitan del mejor equipo para demostrarlo.— ¿Tienen algo planeado para el Gran Premio de México y para 2018?No tenemos nada en especial, la carrera es el fin de semana. Trabajaremos con el mismo plan. Para 2018 ya estamos trabajando en los motores y en el combustible.