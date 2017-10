Anuncian 1 mdp para CRIT

Publicidad

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), estaría recibiendo una cantidad de 1 millón 111 mil pesos por parte del Seguro Médico del siglo XXI, aseguró el Director General de CRIT Juan Francisco Rocha Ruenes.“Somos la primera institución a nivel nacional que de servicios médico devengados en materia de rehabilitación que va a recibir recursos del seguro médico del siglo XXI, ni el Instituto Nacional de Rehabilitación ha logrado bajar recurso”, dijo.Este recurso destacó el director, es una muestra del trabajo y la transparencia con la que el CRIT trabaja, ya que antes de ser otorgado se realizó una profunda auditoría en la Asociación teletón“Ahora que estamos por recibir lo que logramos colocar en la plataforma del seguro médico siglo XXI, después de la auditoría y revisión exhaustiva por parte del régimen estatal de protección social en salud junto con la comisión Nacional de Protección Social en Salud quienes estuvieron con nosotros el 25 y 26 de septiembre y se fueron encantados con el trabajo, CRIT no tiene nada que esconder”, resaltó.Enfatizó que acciones como está dejan ayudan al teletón a despejar las dudas y difamaciones.“Nos ha ayudado a despejar las dudas y las difamaciones de las que hemos sido víctimas, no la asociación teletón sino los niños con discapacidad y sus familias, esperamos que siga esta ola de buscar la verdad ; esperemos que ven la información que está al alcance de todos”Rocha Ruenes, destacó durante la presentación de la carrera Teletón 2017 que a pesar de que lo recaudó este 2017 se destinó para apoyar a los afectados por los sismos en el país, considera que este año la asociación cerrará bien.“Yo creo que vamos a cerrar muy bien a pesar de que todo lo que se recaudó para teletón 2017 está por destinarse a la reconstrucción de México a los damnificados, en las finanzas de nuestra fundación es algo importante que se tenía contemplado”, dijo.Por último resaltó que con la carrera atlética que se llevará a cabo el 5 de noviembre en Irapuato se busca recaudar fondos para cerrar bien el año.“Esta carrera en particular nos permite lograr los recursos que necesitamos para justamente cerrar el año sin deber ninguna cirugía, ni prótesis a nuestras familias, teníamos por ahí algunos pendientes que cubrir y andábamos un poco apretados pero estoy seguro que con este evento el 5 de noviembre vamos a lograr obtener el recurso que necesitamos para cerrar si déficit”, finalizó.